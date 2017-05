L'absence de signes alarmants

De son côté le producteur de la série se défend arguant que 13 reasons why a permis d’évoquer des sujets complexes comme le cyberharcélement ou les agressions sexuelles. Si le Dr Pommereau ne le contredit pas, il relève une simplification du processus suicidaire laissant entendre que tout adolescent est un suicidaire en puissance.

« Une jeune fille qui laisse 7 cassettes derrière elle pour expliquer son geste, cela pourrait exister dans la vraie vie mais ce serait forcément une adolescente faisant partie des 15 % de jeunes qui vont mal, explique-t-il. Or ces ados se manifestent toujours par des comportements de rupture avant de passer à l’acte. Ils font plus de fugues, ont plus d’ivresses prononcées et adoptent des comportement à risques y compris une sexualité non protégée ».

Avec Hannah rien de tout cela. A part une nouvelle coupe de cheveux, son mal être passe inaperçu. Ni ses parents, ni son ami le plus proche ne perçoivent ces signes d’alerte. Preuve que les ados sont les rois de la dissimulation ?

« Il peut arriver que des adolescents soient traversés par des idées suicidaires mais dans le même temps, ils arrivent à continuer à vivre leur vie d’adolescent. Ils vont à l’école et sortent avec leurs amis. Ce n’est que lorsque l’envie de mourir envahit toute la vie de ces jeunes qu’ils passent à l’acte », commente Marie-Rose Moro.



Suicide, une maladie de l'agressivité

Les proches peuvent aussi être sourds à cette souffrance parce que l’adolescent ne s’est jamais plaint. « Très souvent, les ados qui se suicident n’arrivent pas à dire aux autres ce qu’ils leur reprochent. Pour eux, le seul moyen de se faire comprendre est de s’ôter la vie. Evidemment tous les proches vont se sentir coupables, et c’est justement ce que veut le jeune suicidaire », poursuit la pédopsychiatre, ajoutant que « le suicide peut être qualifié de maladie de l'agressivité ».



Pour Hannah Baker, le suicide serait donc le seul moyen de crier sa souffrance. Ses cassettes lui permettraient aussi de hanter l’esprit de ses camarades qu’elles jugent responsables. Une culpabilité et une emprise trop lourdes à porter pour certains des destinataires. "La prise d’otage" est d’autant plus forte que certains "coupables" sont des témoins aveugles du mal être d’Hannah. « C'est une forme de terrorisme », décrit le Dr Pommereau.

Et à aucun moment dans la série, un personnage ne prend de la hauteur pour expliquer tout cela. Un manque de recul dangereux pour le spécialiste. « Il faut absolument que nous (parents et médecins, ndlr) puissions regarder la série avec les ados pour en parler, mesurer leur sens critique et savoir comment ils perçoivent le mal être de cette jeune fille », insiste le pédopsychiatre qui prépare des ateliers de discussions avec ses jeunes patients.