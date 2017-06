Un problème de santé publique

Lors des contaminations les plus importantes des cabines de pilotage par ces fumées, les pilotes ont en effet rapporté une baisse de leurs capacités, parfois suffisante pour les empêcher de diriger l’appareil. Mais même pour des contaminations « courantes », ces symptômes peuvent apparaître à long terme, d’après l’étude britannique.

En plus des problèmes évidents de sécurité que posent ces fuites, se pose la question de santé publique pour le personnel et les centaines de millions de passagers. « Ce que nous voyons, c’est que le personnel navigant est exposé de manière répétée à des taux faibles de contaminants dangereux en provenance de l’huile des moteurs, résume le Pr Vyvyan Howard, toxicologue à l’université de l’Ulster, et qui a participé à l’étude. Dans une moindre mesure, ce risque s’applique aussi aux voyageurs réguliers. L’exposition à ces mixtures complexes devrait être évitée pour les passagers, notamment pour protéger les personnes fragiles et les enfants à naître. »

Pour cela, il faudrait revoir les systèmes de ventilation de tous les avions en circulation, qui ne filtrent pas l’air en provenance des compresseurs. Des plaintes individuelles émanant de pilotes, de personnel de vol ou même de particuliers ont déjà été déposées.