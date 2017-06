Effets d’annonce

L’arbitrage traduit une volonté du gouvernement de favoriser la prévention, tout en revalorisant les soins conservateurs et en limitant le reste à charge pour les patients. Une stratégie qui ne déplait pas aux praticiens, mais dont l’application que prévoit l'arbitrage leur paraît contreproductive.

La réforme prévoit en particulier un plafonnement du coût des soins prothétiques, et une augmentation des soins de caries (de 41 à 67 euros). De la poudre aux yeux, pour les CCDeLi. « On veut pouvoir faire de la prévention, insiste Catherine Boule. Mais ces effets d’annonce du gouvernement nous hérissent le poil. »





Une autre vision de la prévention

« Nous disposons maintenant de tout un gradient thérapeutique entre les soins de base et la pose de couronne, explique de son côté la responsable de la cellule CCDeLi35. Mais tous ces soins intermédiaires sont très mal remboursés. Plutôt que ce saupoudrage, nous aimerions que les patients soient incités à venir chez le dentiste plus souvent, et que ces soins conservateurs plus modernes soient valorisés. »

La prévention est mal pensée. « Il faut avoir de l’ambition et du courage pour lancer une vraie politique cohérente, poursuit-elle. Nous avions la possibilité de réorienter la profession vers les soins conservateurs, et vers une vraie politique de prévention. Cela demande des investissements, c’est vrai. Mais ils seront largement amortis à long terme. »

Se pose également le problème de la rémunération. En plafonnant le prix de soins rémunérateurs, la nouvelle convention risque de favoriser une dentisterie à deux vitesses : les gros cabinets se déconventionneront pour pouvoir supporter les investissements lourds auxquels ils ont dû se résoudre pour acquérir du matériel de pointe. De l’autre côté, les petits cabinets continueront à pratiquer « comme dans les années 80 », déplore Catherine Boule.





Déconventionnement massif

La menace du déconventionnement pèse effectivement sur la profession. D’après la responsable du CCDeLi de Gironde, des lettres de demande de déconventionnement ont été transmises à des huissiers. Si la proportion de dentistes libéraux ayant transmis cette lettre devait atteindre 60 ou 80 % des professionnels du département, l’ensemble des demandes serait transmise. Les praticiens libéraux disposeraient alors d’un gros moyen de pression.

En attendant, la nouvelle ministre de la Santé a déjà reçu deux syndicats, et devrait s’entretenir avec le troisième principal d’ici la fin du mois de juin. À sa sortie de réunion, le président de la Fédération des syndicats dentaires libéraux, Philippe Denoyelle, a déclaré avoir trouvé « une oreille attentive » auprès d’Agnès Buzyn. Peut-être un premier pas vers une reprise des négociations.