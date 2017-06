Ouvrir les fenêtres

Pour les asthmatiques comme les autres, mieux vaut donc faire sécher son linge dehors. Facile à dire pour les personnes habitant en maison, ou celles jouissant d’un grand balcon ou d’un sèche-linge. Mais les autres, qui habitent dans un petit appartement, pourront ouvrir les fenêtres dès que le temps le permet. Et en ce mois de juin ensoleillé, c’est le cas !

Les médecins irlandais, spécialistes de l’humidité s’il en est, conseillent également d’attendre avant de ranger son linge dans l’armoire. S’il n’est pas totalement sec et y ramène l’humidité, elle deviendra un réservoir à moisissure. En évitant de plier trop serré et d’entasser les vêtements, l’humidité sera aussi plus faible.





Attention aux plantes

De manière plus générale, pour limiter l'humidité les logements doivent être bien ventilés. L’ouverture des fenêtres ne doit donc pas se limiter aux jours de lessive : 15 minutes minimum, matin et soir si possible. L’excès de plantes est déconseillé, ainsi que trop de chauffage en hiver, qui favorise la croissance des moisissures. La température idéale se situe entre 18 et 20 degrés.

Si des traces de moisissures devaient quand même apparaître sur les surfaces dures, le nettoyage ne requiert pas de produits particuliers, simplement un peu de savon et du vinaigre blanc.