Rapport de l'Assurance maladie

Maladies mentales : 19 milliards d'euros dépensés en 2015

Maladies psychiatriques et consommation de psychotropes représentent les 2e et 3e postes de dépenses de l'Assurance maladie. Plus de 7 millions de Français sont concernés.

La CNAMTS veut délaisser les psychotropes au profit des psychothérapies (photographee.eu/epictura) La CNAMTS veut délaisser les psychotropes au profit des psychothérapies (photographee.eu/epictura)