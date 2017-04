Comité d’alerte de l’ONDAM

Dépenses de santé : les objectifs ont été tenus en 2016

Les dépenses de santé ont été maîtrisées en 2016. Avec une hausse de 1,8 %, elles respectent l’objectif fixé. Mais les dépenses en ville ont connu un dérapage majeur.

Le ministère de la Santé peut souffler. En 2016, les dépenses de santé ont progressé de 1,8 %. Une hausse, certes, mais la plus faible depuis 1997. L’Objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM) est donc respecté. Dans un avis remis ce 14 avril, le Comité d’alerte estime les finances sur la bonne voie. Mais de lourdes inégalités continuent de s’observer entre la ville et l’hôpital.





De fortes dépenses en ville

Les établissements de santé constituent, en quelque sorte, les bons élèves par rapport aux objectifs. En 2016, les soins hospitaliers ont occasionnés 77,6 milliards d’euros de dépenses. C’est inférieur de 370 millions aux estimations du Comité d’alerte de l’ONDAM.

Le secteur ambulatoire ne peut pas se targuer des mêmes résultats. En ville, les professionnels de santé et du paramédical ont vu les dépenses exploser. Honoraires plus élevés qu’escompté dans le secteur médical et dentaire, nombre d’indemnités journalières… les causes sont multiples. Résultat, les sommes dépassent les objectifs d’un demi-milliard. Les dépenses s’établissent ainsi à 85 milliards d’euros.