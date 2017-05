Les enfants en tête

Les cultivateurs vaporisent donc ces produits chimiques sans aucune protection. Et respirent les émanations. Leur peau n’est pas plus ménagée. Au Kenya, un agriculteur sur quatre est empoisonné aux pesticides. En Malaisie, c’est un tiers des ouvriers du tabac qui sont concernés.

Et les dégâts ne s’arrêtent pas là. Au-delà des champs, ce sont les villages alentour qui subissent les nuages de produits chimiques et consomment des viandes contaminées. Femmes enceintes, enfants et personnes âgées font aussi les frais de cette imprudence.

Les effets des pesticides organochlorés sur la santé humaine sont bien connus. C’est même pour cela que le DDT a été interdit dans de nombreux pays. Maladies neurologiques, comme Parkinson, mais aussi troubles psychiatriques (dépression, anxiété, suicide) sont plus fréquents chez les personnes exposées. Les cultivateurs ne font pas exception.





Le désastre environnemental

A ces facteurs de risque bien connus s’ajoutent d’autres plus spécifiques. La maladie du tabac vert (Green tobacco sickness) n’épargne guère les ouvriers agricoles. Y compris les enfants. Lorsqu’il est mouillé, le tabac libère de la nicotine que la peau absorbe allègrement. En résulte une intoxication aiguë par cette substance psychoactive.

Cela se traduit par étourdissements, vomissements, maux de tête et faiblesse musculaire. Les enfants y sont particulièrement vulnérables, précise le Comité national de lutte contre le tabagisme (CNCT). Or, 10 à 14 % des bambins dont les parents cultivent un champ de tabac ratent l’école pour les aider.

Réguler plus sévèrement l’agriculture du tabac est donc nécessaire, tranche l’OMS. Car ces dégâts ne représentent qu’une infime partie de ceux pointés par le rapport. De la plantation à la poubelle, la cigarette est un véritable désastre environnemental. « C’est le destin de la planète entière qui est en jeu », estime le Dr Oleg Chestnov, Directeur général adjoint de l’OMS.