Bio-matériaux

Sports : un t-shirt "vivant" et auto-ventilé limite la transpiration

Des aérations fabriquées à base de cellules bactériennes et greffées sur un maillot s’ouvrent sous l’effet de la chaleur et de l’humidité du corps, pour le rafraîchir.

Connectés, bardés de technologie ou de nanomatériaux qui modifient leurs propriétés thermiques au gré de la météo, ou durcissent pour protéger temporairement des soldats sous le feu des balles… Les technologies textiles sont en pleine révolution, et nous pourrions bientôt trouver dans nos boutiques un polo chauffant en hiver et rafraîchissant en été.

Mais une équipe du prestigieux Massachussetts institute of technology (MIT) va encore plus loin : pour créer un t-shirt respirant destiné aux athlètes, ils ont utilisé… des bactéries ! Plus exactement, il s’agit de cellules d’E. Coli non pathogènes. Greffées par petits patchs sur un maillot de coureur, elles se comportent comme de petits clapets de ventilation.





Aérations vivantes

Les chercheurs du MIT ont utilisé l’une des propriétés de ces bactéries : sous l’effet de l’humidité, elles gonflent. « Ces cellules sont assez solides pour tordre le substrat sur lequel elles sont appliquées », précise Wen Wang, chercheuse au département d’ingénierie chimique du MIT, et auteure principale de l’étude publiée dans Science Advances.

Avec l’aide de 14 de ses collègues spécialisés en stylisme, en ingénierie mécanique et biologique, et avec la collaboration de chercheurs de la marque New Balance, ils ont monté des patchs bactériens de tailles variant d’un ongle à un doigt sur des couches de latex. Lorsque le t-shirt est sec, les bactéries se contractent et le latex se resserre, et lorsqu’il est humide, les E. Coli gonflent, et écartent les mailles du tissu, laissant ainsi circuler l’air. Répété une centaine de fois, le cycle de séchage et d’exposition à la vapeur n’a, en plus, pas provoqué de dégradation majeure au tissu.