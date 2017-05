En 2015

Venezuela : la mortalité infantile et maternelle a explosé

La situation sanitaire du pays devient catastrophique. Le paludisme la diphtérie et d'autres maladies menacent.

La crise politique, sociale et économique qui fait rage au Venezuela depuis 2015 fera bien plus de morts que les manifestations anti-Maduro réprimées dans le sang. Les derniers bulletins épidémiologiques publiés cette semaine, par le gouvernement du successeur d’Hugo Chavez, après un an de suspension, sont en effet alarmants.

« C’est frappant, dans presque toutes les catégories listées par ce bulletin, la situation sanitaire est tourmentée, déplore le Dr Julio Castro, spécialiste des maladies infectieuses, et opposant déclaré aux politiques sanitaires du gouvernement. On retrouve des hausses particulièrement significatives dans la mortalité infantile et maternelle. »

Entre 2015 et 2016, la mortalité infantile a en effet bondi de plus de 30 % pour atteindre 11 466 décès. Les mères ne sont pas plus à l’abri : 756 femmes enceintes ou ayant accouché dans les 42 jours sont décédées (+65 %).





Retour 30 ans en arrière

Du côté des maladies, le nombre de cas de paludisme a explosé de 76 % pour dépasser les 240 000 personnes atteintes. Pour ne pas arranger la situation, le virus Zika est venu s’ajouter à la liste, avec presque 60 000 personnes touchées.

Des maladies d’un autre temps refont aussi leur apparition : la diphtérie, pourtant éradiquée dans le pays d’Amérique du Sud depuis les années 1990, a affecté 324 personnes en 2016. Elle tue dans 5 à 10 % des cas.

Des médecins avaient pourtant alerté sans succès les autorités sanitaires du retour de l’infection. Le pouvoir les avait accusé de chercher à semer la panique dans la population.