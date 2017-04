Souche inhabituelle

Nigéria : pénurie de vaccins pour vaincre l’épidémie

Près de 300 personnes sont décédées d’une méningite au Nigéria. La souche de la bactérie est inhabituelle et les vaccins manquent.

Le Nigeria est confronté à une grave épidémie de méningite, d'un type peu courant dans le pays, qui a fait 282 morts depuis novembre, ont annoncé jeudi des responsables du secteur de la santé. A cette situation alarmante s’ajoute une pénurie de vaccins, qui en l’état rend incontrôlable la propagation de la maladie.

Près de 2000 cas suspects de méningite ont été signalés depuis le début de l’épidémie qui s’est déclarée dans l'Etat de Zamfara (nord-ouest du pays). Parmi ces cas, 109 ont été confirmés. Zamfara et les Etats voisins de Sokoto, Katsina, Kebbi et Niger sont les plus touchés par l'épidémie. La plupart des décès concernent des enfants âgés de cinq à 14 ans.





"Stocks limités"

Les autorités s'activent pour « minimiser l'impact de la méningite », mais le type de souche de méningite C responsable de l'épidémie actuelle est inhabituelle au Nigeria et il y a un « stock limité » de vaccins dans le monde, ont ajouté les autorités.

Une équipe travaille actuellement à déterminer le nombre total de doses nécessaires pour contenir la propagation de la maladie, qui touche 15 des 36 Etats du pays et le territoire de la capitale fédérale, Abuja. Mais la pénurie est qualifiée de « majeure » par les acteurs nigérians cités par l’AFP.

L'Organisation mondiale de la Santé (OMS), qui gère les stocks, a livré 500 000 doses pour un programme de vaccination, lequel doit démarrer à Zamfara le 11 avril. « Pour l'Etat de Zamfara seul (...) on estime qu'environ trois millions de doses de vaccin seront nécessaires », a ainsi affirmé un responsable.





« Ceinture de la méningite »

La méningite est causée par différents types de bactéries, dont six peuvent causer des épidémies. Il se transmet par la toux et les éternuements, notamment dans les zones surpeuplées où existe une forte promiscuité entre les habitants.

La maladie provoque une inflammation aiguë des couches externes du cerveau et de la moelle épinière, les symptômes les plus courants étant la fièvre, les maux de tête et la raideur du cou.

Le Nigeria se trouve dans ce qu'on appelle « la ceinture de la méningite » de l'Afrique subsaharienne, s'étendant du Sénégal, à l'ouest, à l'Ethiopie, à l'est, où des foyers de la maladie apparaissent régulièrement. Plus de 13 700 personnes ont été infectées et plus de 1 100 sont mortes lors d'une nouvelle flambée au Nigeria et au Niger voisin en 2015.