Décision de la Cour de cassation

Sexe neutre : sept pays le reconnaissent déjà

La Cour de cassation doit statuer ce 4 mai sur la situation des personnes intersexuées à l'état civil. Elle dira si le sexe neutre peut être reconnu sur les documents officiels.

Il est né sans véritable pénis ni vagin. 66 ans après, un Français veut que son sexe neutre soit reconnu par l’état civil. La création de ce « troisième sexe » est examinée ce 4 mai par la Cour de cassation. Saisie après des verdicts contradictoires, l’institution devra trancher sur cette demande. Si elle est accordée, cela constituera une première dans le pays. Elle devrait servir de jurisprudence pour les autres personnes intersexes.

La loi française a déjà évolué en 2011. Grâce à une circulaire, les parents d’un enfant intersexué ont la possibilité de ne pas choisir son sexe jusqu’à ses deux ans. Le Conseil de l’Europe, saisi sur le sujet, a statué en faveur d’un sexe neutre. Reste à savoir si la Cour de cassation suivra cet avis. Ce serait un symbole fort à l'égard de cette population.





Une réalité variée

Le terme d’intersexuation recouvre une réalité diverse. Une personne est dite intersexuée lorsque son ambiguïté sexuelle est visible et anatomique et que ses organes ne sont pas fonctionnels. Dans les faits, cela couvre de nombreuses pathologies et malformations.

Plusieurs causes à l’intersexuation ont pu être définies. Elles sont de natures très variées. La plus fréquente, le syndrome de Klinefelter, est due à un surnombre des chromosomes sexuels (XXY). D’autres troubles se caractérisent par une insensibilité aux androgènes qui aboutit au développement de testicules en plus des organes génitaux féminins. L’hyperplasie congénitale des surrénales, qui provoque une virilisation des filles touchées, est également très connue.