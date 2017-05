L’adolescence représente donc la dernière fenêtre d’action…

Pr Christophe Delacourt : Exactement. On joue nos dernières cartes. La question est même de savoir s’il n’est pas trop tard. Dès que les ados arrêtent leur traitement, il y a un retour en arrière. On optimise avec le traitement mais on ne remet pas les fonctions respiratoires sur un couloir totalement autonome.





Comment convaincre un ado d’être observant ?

Pr Christophe Delacourt : Quand on arrive à les remettre dans le circuit médical, on arrive à discuter et les faire progresser dans une adhésion au traitement. Chacun a sa méthode, il n’y a pas de recette valable pour tous les adolescents. La première chose c’est d’écouter le jeune patient, sa plainte. En fonction des difficultés, on peut s’adapter.

Faire visualiser à l’adolescent le mauvais état de ses fonctions respiratoires, c’est une façon de lui faire comprendre qu’il pourrait optimiser son souffle. C’est souvent par l’activité physique qu’on peut les rattraper. Ils aiment faire de l’exercice et les limitations les gênent. Il faut donc absolument les encourager et leur montrer que leur asthme n’est pas un obstacle. Par exemple, s’il aime faire du foot, on lui dit qu’il peut être plus performant avec plus de souffle.