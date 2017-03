Arrêté au Journal officiel

Grippe aviaire : les concours de pigeons voyageurs autorisés

A partir du 1er avril, les compétitions de pigeons voyageurs pourront reprendre dans les territoires où le niveau de risque de grippe aviaire est élevé.

Les colombophiles sont soulagés. La grippe aviaire ne menace pas les compétitions de pigeons voyageurs. A partir du 1er avril, les compétitions pourront reprendre dans les territoires où le niveau de risque est élevé. Jusqu’au 31 août les détenteurs de ces oiseaux devront déplacer les pigeons « dans des paniers de transport qui ont été nettoyés et désinfectés au préalable », indique un arrêté publié ce 30 mars au Journal Officiel. Ce texte modifie l’arrêté du 16 mars 2017.

Le Président de la Fédération française de colombophilie, Jean-Jacques Dupuis, s’est réjoui sur son site internet. « Le travail acharné de ces longues dernières semaines a enfin fini par payer et nos différents déplacements à Paris, nos différents entretiens avec les responsables de la DGAL (Direction générale de l’alimentation) et de l’Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail), nos arguments développés ont fini par convaincre », écrit-il.