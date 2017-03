Lobbying

L’entreprise du Missouri contacte alors le Pr James Parry. Le britannique est l’un des plus grands spécialistes du domaine. Après avoir étudié le glyphosate, le scientifique ne joue pas le jeu de Monsanto. Dans son rapport remis à la société il écrit que le Roundup est « clastogène », c’est à dire capable de casser les brins d’ADN er générer des aberrations chromosomiques. Il explique que cette propriété du glyphosate est liée à sa capacité à induire un stress oxydatif. Exactement le mécanisme mis en lumière par le CIRC en 2015.

Bien évidemment, le rapport du Pr Parry ne sera jamais publié. Les cadres de Monsanto l’enterrent et précisent dans leurs échanges de mails qu’ils ne conduiront « simplement pas les études qu’il suggère ».

En outre, des rapports déclassifiées datant de 2001 indiquent que les surfactants, des produits ajoutées au glyphosate pour booster son efficacité, « sont capables d’augmenter l’absorption du glyphosate par la peau ». Un mécanisme justement dénoncé par les agriculteurs.



"Quelque chose de pourri" en Europe

Dans un communiqué, la firme américaine Monsanto se défend et assure que « le glyphosate n’est pas carcinogène ». Et elle ajoute : « L’allégation selon laquelle le glyphosate peut provoquer le cancer chez l’homme est en contradiction avec des décennies d’études menées par les autorités régulatrices à travers le monde. Les plaignants mettent en avant des documents sortis de leur contexte. »

En Europe, ces révélations passent mal. Pour les eurodéputés socialistes, elles sont une preuve supplémentaire que certaines agences européennes « sont aux mains de lobbys ». « Il est clair maintenant qu’il y a quelque chose de pourri dans le royaume de certaines agences européennes : conflits d’intérêts, absence totale d’indépendance et de transparence. Ce n’est pas acceptable », écrivent-ils appelant à un démantèlement et une reconstruction de « A à Z de l’Agence européenne des produits chimiques ». Ils réclament également l’interdiction de ce produit, et plus largement des perturbateurs endocriniens. « Les décisions ne peuvent plus être reportées à plus tard. Il ne s’agit plus d’appliquer le principe de précaution : la menace est avérée, de l’aveu même de Monsanto », insistent les eurodéputés.