Des perturbations omniprésentes

Certains pourraient espérer que le télétravail améliorerait ce bilan. Moins de temps dans les transports, c’est aussi plus de temps personnel. En réalité, les salariés qui travaillent à distance ont tendance à faire empiéter la vie professionnelle sur la vie privée. Résultat : 42 % des personnes en télétravail permanent ont des troubles du sommeil, contre 29 % de ceux qui se déplacent chaque jour au bureau.

A ces troubles d’origine professionnelle s’ajoutent les perturbations provoquées par la vie de couple. Dormir à deux est loin d’être aussi bénéfique qu’on aimerait le croire. Au contraire, ronflements et mouvements intempestifs au lit ont tendance à ruiner les nuits de l’autre occupant. Un quart des adultes ont un sommeil perturbé à cause de cela.

Trouver des alternatives est donc urgent. Car tous ces réveils nocturnes ont un impact lourd sur la santé plus générale. Systèmes immunitaire et cardiovasculaire sont affectés par la qualité des nuits. Les personnes qui dorment trop peu sont également plus à risque de développer un surpoids et d’autres maladies métaboliques. Autant d’affections qui détériorent la qualité de la retraite.