Maladies neuro-dégénératives

Présidentielle : France Alzheimer rafraîchit la mémoire des candidats

France Alzheimer s’engage dans la campagne pour l’élection présidentielle 2017. L’association a choisi de présenter ses 23 propositions pour améliorer la prise en soin de la maladie.

Elle n’est pas officiellement candidate mais elle est quand même rentrée en campagne. Et son programme est à découvrir, depuis le 9 mars, sur le site Internet www.touscandidatsalamaladie.fr L'association France Alzheimer et maladies apparentées qui représente 900 000 malades et 3 millions de personnes concernées (en prenant compte les aidants) a choisi comme slogan « Tous candidats à la maladie ? »

Premier destinataire de cette action, les compétiteurs de l’élection présidentielle 2017. Et pour cause, le quinquennat à venir s’avère crucial dans la lutte contre cette pathologie neuro-dégénérative qui touchera en 2025, selon les prévisions épidémiologiques, un Français de plus de 65 ans sur 4.

« Face à cette inquiétante perspective nationale de santé publique, des réponses méritent d’être prises et des engagements clairement avancés par nos décideurs publics. Il y a urgence à agir », prévient Joël Jaouen. Le président de France Alzheimer et maladies apparentées souhaite donc rafraîchir la mémoire des candidats sur le sujet.





Ils ont oublié, pas nous !

Aidez-nous à leur rappeler.

Soutenez nos propositions. On est #TousCandidatsAlaMaladiehttps://t.co/RUIb5CsEzg pic.twitter.com/lyHrgKHl8Y — France Alzheimer (@FranceAlzheimer) 9 mars 2017



23 propositions concrètes

Celui qui a longtemps accompagné son père malade d'Alzheimer détaille ainsi 23 mesures concrètes. Elles vont de l'urgence à développer le diagnostic précoce ; à l'optimisation du parcours de soins ; en passant pour la volonté de faire avancer la recherche scientifique.

Mais l’enjeu de cette campagne est aussi de sensibiliser et informer les candidats à la présidentielle sur les difficultés quotidiennes rencontrées par les familles. « Nous voulons alimenter la réflexion, nourrir le débat – à commencer par le débat électoral - et favoriser à terme une prise de décision rapide, cohérente et adaptée », écrit l'association.

« Ne pas prendre en compte ces mesures pourrait s’apparenter à de la non-assistance à personnes en danger car, oui, les personnes malades, comme leurs aidants, souffrent au quotidien », ajoute Joël Jaouen.