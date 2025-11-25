VIH : des cas de plus en plus fréquents chez les jeunes de 15 à 24 ans

Le dépistage des infections sexuellement transmissibles (IST) progresse en France chez les jeunes. Selon une étude, publiée dans le Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire de Santé Publique France, les taux de personnes testées pour le VIH, la syphilis, le gonorrhée et la chlamydiose sont en augmentation chez les 15 - 24 ans, depuis 2014.

IST : améliorer le dépistage chez les 15 - 24 ans

"Les jeunes de 15 à 25 ans sont particulièrement concernés par les infections sexuellement transmissibles (IST)", rappellent les auteurs de cette étude. Entre 2007 et 2013, le nombre de jeunes de 15-24 ans découvrant leur séropositivité avait augmenté de 24 %. Depuis des mesures ont été mises en place pour améliorer la prévention. "La Haute Autorité de santé (HAS) a recommandé en 2018 le dépistage opportuniste des infections à Chlamydia trachomatis chez les femmes sexuellement actives de 15 à 25 ans, développent-ils. Depuis janvier 2023, les jeunes de 25 ans et moins peuvent obtenir en pharmacie, gratuitement et sans prescription, certaines marques de préservatif."

Un dépistage en hausse chez les jeunes pour différentes IST

Pour comprendre l'effet de ces différentes mesures, ils ont réalisé un état des lieux du dépistage et des nouveaux cas détectés de ces 3 IST et du VIH. Pour ce faire, ils se sont appuyés sur différentes sources de données. Au total, en 2023, 910.000 personnes âgées de 15 à 24 ans ont été testés pour une infection à VIH. Pour les trois autres IST étudiées, entre 810 et 840.000 jeunes ont été dépistés au moins une fois au cours de ces douze mois. "Entre 2014 et 2023 le taux de personnes testées a toujours été plus élevé chez les adultes que chez les jeunes, et beaucoup plus élevé chez les femmes que chez les hommes", observent-ils. Pour autant, ces spécialistes soulignent que les taux de personnes testées ont augmenté sur la période, à l’exception d’un "décrochage entre 2019 et 2020". "L’augmentation relative a été plus importante chez les jeunes (de 44 % pour le VIH chez les femmes à 593 % pour la gonococcie chez les hommes) que chez les adultes (de 36 % pour le VIH chez les femmes à 225 % pour la gonococcie chez les hommes)", concluent-ils.

VIH : une hausse du nombre de nouveaux cas diagnostiqués chez les jeunes

En ce qui concerne le VIH, les nouveaux cas de séropositivité ont augmenté de 41 % dans cette tranche de la population. "Les jeunes découvrant leur séropositivité VIH en 2023 étaient majoritairement des hommes cis et avaient rarement moins de 18 ans, notent les auteurs. Environ la moitié étaient nés en Afrique subsaharienne, et 37 % nés en France. Par rapport aux adultes découvrant leur séropositivité VIH en 2023, les jeunes étaient plus souvent nés en Afrique subsaharienne, étaient moins souvent diagnostiqués à un stade avancé de l’infection, et avaient plus souvent des co-infections par d’autres IST."

VIH et IST : faciliter l'accès au dépistage pour les jeunes

Pour l’équipe à l’origine de ces travaux, ces résultats montrent l’importance des stratégies de prévention ciblées, notamment concernant le dépistage. Depuis le 1er septembre 2024, les moins de 26 ans y ont accès sans ordonnance, et ce pour plusieurs IST (hépatite B, syphilis, gonorrhée et chlamydiose) ainsi que pour le VIH. L’Assurance Maladie prend en charge ces examens à 100 % sans avance de frais.