VIH : un traitement préventif autorisé en Europe

L'ESSENTIEL La Commission européenne a approuvé la commercialisation du lenacapavir (Yeytuo), un traitement contre le VIH à injecter deux fois par an, dans l’Union européenne.

Les essais cliniques ont montré une réduction du risque de transmission du VIH de plus de 99,9 % avec ce traitement.

Des interrogations sur son coût trop élevé subsistent.

En juin dernier, les États-Unis ont validé la mise sur le marché du lenacapavir, commercialisé sous le nom Yeztugo, développé par le laboratoire américain Gilead Sciences. Dans le détail, il a été approuvé comme prophylaxie pré-exposition (PrEP) afin de réduire le risque de transmission sexuelle du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) chez les adultes et les adolescents à risque et pesant au moins 35 kg. Il a également été jugé favorable dans plusieurs pays pour le traitement du VIH multirésistant chez l'adulte, en association avec d'autres antirétroviraux.

"Le mécanisme d'action multi-étapes du lénacapavir le distingue des autres classes d'antiviraux actuellement approuvées. Alors que la plupart des antiviraux n'agissent que sur une seule étape de la réplication virale, le lénacapavir est conçu pour inhiber le VIH à plusieurs stades de son cycle de vie et ne présente aucune résistance croisée connue in vitro avec d'autres classes de médicaments existantes", indique la firme pharmaceutique.

VIH : l’efficacité du traitement serait proche de 100 % avec deux injections par an

Le 26 août, la société a annoncé, dans un communiqué, que ce traitement préventif contre le VIH, à injecter deux fois par an, a obtenu l’autorisation de la Commission européenne pour être commercialisé l’Union européenne. Son "autorisation souligne le potentiel transformateur de Yeytuo pour répondre aux besoins urgents non satisfaits en matière de prévention du VIH en Europe", a déclaré Dietmar Berger, médecin-chef de Gilead Sciences. En effet, "environ 25.000 nouveaux diagnostics de VIH" sont recensés chaque année dans l'UE et l'Espace économique européen, selon le Dr Jean-Michel Molina, professeur d'infectiologie à l'Université Paris Cité, et chef du service des maladies infectieuses des hôpitaux Saint-Louis et Lariboisière.

Avant d’approuver la mise sur le marché du lenacapavir, des essais cliniques ont été menés pour confirmer son efficacité. Ces derniers ont montré que l'administration sous-cutanée de lénacapavir deux fois par an permettait d'éliminer toute infection par le VIH chez 2.134 participantes, de réduire de 100 % les infections par le VIH et "d'obtenir une prévention supérieure à celle du Truvada oral administré une fois par jour chez les femmes cisgenres d'Afrique subsaharienne." En outre, l'analyse principale a révélé deux infections par le VIH parmi les 2.179 volontaires ayant reçu le traitement, "ce qui démontre ainsi que 99,9 % des participants n'ont pas contracté l'infection." Dans les recherches, le Yeztugo a été généralement bien toléré, sans qu'aucun problème de sécurité significatif ou nouveau n'ait été identifié.

Un coût trop élevé pouvant avoir un impact sur son accessibilité

Derrière cette bonne nouvelle se cache un obstacle important : le coût du lenacapavir. En juin, le laboratoire avait déclaré, à l’AFP, que celui s’élèverait à plus de 28.000 dollars par an et par patient. En 2024, le laboratoire avait passé un accord avec des fabricants afin de produire et vendre des génériques anti-VIH à bas coût dans plus de 100 pays en développement et pour fournir de nombreuses doses. Cette semaine, l’AFP a contacté Gilead pour aborder le sujet de la tarification envisagée en Europe, mais à ce jour, aucune information n’a été communiquée.