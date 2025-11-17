Cannabis et tabac : une nouvelle cause de l’addiction identifiée

C’est un cocktail dangereux. Selon une étude, réalisée par des chercheurs de l’université McGill au Canada, la consommation simultanée de tabac et de cannabis renforce l’addiction. Leurs travaux montrent que cela serait lié aux effets des deux substances sur le cerveau.

Un schéma cérébral spécifique à la consommation de tabac et de cannabis

"Il s'agit de la première preuve chez l'humain d'un mécanisme moléculaire qui pourrait expliquer pourquoi les personnes qui consomment à la fois du cannabis et du tabac subissent des conséquences plus graves", explique Rachel Rabin, autrice principale de l’étude et professeure agrégée au Département de psychiatrie de McGill. Avec son équipe, elle a découvert que les personnes qui consomment à la fois du cannabis et du tabac ont un "schéma cérébral distinct lié à la régulation de l'humeur et du stress". Ils ont recruté 13 jeunes adultes : 8 consommaient uniquement du cannabis, et les cinq autres consommaient du cannabis et fumaient des cigarettes quotidiennement.

La 'molécule du bonheur' est moins présente chez les fumeurs de cannabis et de tabac

Suite à des examens par scanner, les chercheurs ont remarqué que les participants qui mêlaient tabac et cannabis avaient des taux élevés d’une hormone appelée FAAH, en comparaison aux autres. "La FAAH est une enzyme qui dégrade l'anandamide, un composé naturel souvent décrit comme la ‘molécule du bonheur’ en raison de son influence sur l'humeur et la réponse au stress, précisent les auteurs dans un communiqué. Des taux élevés de FAAH signifient des taux d'anandamide plus faibles, un schéma qui a déjà été associé à l'anxiété, à la dépression et à des taux de rechute plus élevés chez les personnes tentant d'arrêter le cannabis."

Addiction : comprendre le mécanisme pour mieux la prendre en charge

Selon les auteurs, cela pourrait expliquer pourquoi les fumeurs de cannabis et de tabac ont plus de difficultés à arrêter et ressentent davantage d’anxiété. "L'identification de ce mécanisme représente une étape importante vers la découverte de cibles pour de futurs médicaments destinés à traiter le trouble lié à l'usage du cannabis, en particulier chez les personnes qui consomment également du tabac, estime Rachel Rabin. À l'heure actuelle, les seuls traitements disponibles sont des thérapies comportementales."

Avant de développer leurs travaux vers la recherche d’un traitement, les chercheurs veulent tester les effets de la nicotine seule. Comme il n’y avait pas de groupe témoin dans cette recherche, ils doivent vérifier que les effets observés ne sont pas attribuables au tabac uniquement, et qu'ils sont bien liés à la combinaison des deux. L'équipe recrute actuellement des fumeurs de cigarettes et des vapoteurs pour déterminer si des changements cérébraux similaires apparaissent en l'absence de cannabis.