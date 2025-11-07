Les lésions de la moelle épinière augmentent le risque de troubles chroniques

"Le parcours ne s'arrête pas à la sortie de l'hôpital ou du centre de réadaptation", alerte le Dr Saef Izzy, neurologue. Ce spécialiste du département de neurologie du Mass General Brigham à Boston adresse son message aux patients atteints de lésions traumatiques de la moelle épinière. Dans une étude réalisée avec des collègues, il démontre que ces personnes sont plus à risque de souffrir de troubles chroniques. Les résultats sont parus dans JAMA Network Open.

Le Dr Izzy explique que ces travaux sont partis d’un constat. Il a remarqué que les patients atteints de lésions traumatiques dites médullaires revenaient souvent consulter pour des affections comme l'hypertension, les accidents vasculaires cérébraux, la dépression ou le diabète, mais la fréquence de ces affections chez ces personnes demeurait inconnue. "Si les complications immédiates des lésions médullaires traumatiques (LMTT) – comme les difficultés respiratoires, l'hypertension artérielle non contrôlée et les troubles du rythme cardiaque – sont bien connues, peu d'études se sont penchées sur les conséquences à long terme pour la santé de ces patients", alerte le scientifique.

Des risques plus élevés de maladie chronique en cas de lésion médullaire traumatique

Ainsi, avec son équipe, ils se sont intéressés au risque à long terme de troubles cardiovasculaires, endocriniens, neurologiques et psychiatriques chez les patients atteints de LMTT, en comparant les taux à ceux d'un groupe témoin de personnes n'ayant pas subi ce type de lésion. Leurs travaux s’appuient sur les données du Mass General Brigham et du système de santé de l'Université de Californie, entre 1996 et 2024. Au total, près de 1.750 personnes ont été incluses dans l’étude. Sur une période de suivi allant jusqu'à 20 ans, les chercheurs ont documenté l'incidence des affections chroniques et des décès dans le groupe de patients. "Comparativement aux témoins, les patients ayant des antécédents de LMT présentaient un risque significativement plus élevé d'hypertension artérielle, d'hypercholestérolémie, d'accident vasculaire cérébral et de diabète, ainsi que d'autres affections neurologiques et psychiatriques, concluent-ils. La LMT était associée à un risque accru de décès, même chez les patients auparavant en bonne santé."

Lésion médullaire : mieux prendre en charge les patients à risque de troubles chroniques

Pour les auteurs, ces résultats soulignent la nécessité d’un meilleur suivi des patients après ma rééducation. Selon eux, des programmes pourraient être mis en place pour identifier les patients à risque. "Des études complémentaires sont nécessaires pour identifier des interventions efficaces afin de réduire le fardeau des maladies chroniques chez les patients ayant subi une lésion médullaire traumatique", estime le Dr Saef Izzy.