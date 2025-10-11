Salle de bain : les trois objets qu’il ne faut pas partager !

Dans la salle de bain, mieux vaut appliquer le chacun pour soi. Certains objets peuvent être contaminés par des microbes, des bactéries ou des virus, qui peuvent se transmettre d’une personne à une autre en cas de partage. C'est ce qu'explique, dans The Conversation, Thea van de Mortel, professeure émérite en sciences infirmières à l’École des sciences infirmières et obstétriques de l’université Griffith, en Australie.

Salle de bain : des microbes et bactéries présents sur certains objets

"Imaginez que vous êtes loin de chez vous mais que vous avez oublié d'emporter votre serviette, votre rasoir ou votre brosse à dents. Devriez-vous utiliser celui d'autres personnes ?", interroge la spécialiste. Sur ces objets, comme sur tous les tissus, les métaux et les plastiques, des microbes, des champignons et des virus peuvent être présents. "Ces microbes dits pathogènes peuvent rester viables sur ces surfaces pendant de longues périodes, prévient-elle. C'est-à-dire qu'ils sont capables de causer une infection pendant des jours, des mois ou des années." Thea van de Mortel souligne qu’il n’existe pas d’études entièrement consacrées à ce sujet, mais que les résultats de certains travaux fournissent quelques hypothèses.

Des risques d’infection accrus en cas de partage de serviette de bain

La première recherche scientifique mentionnée par cette spécialiste concerne les serviettes de bain. Elle cite une publication parue aux États-Unis sur une épidémie de Staphylococcus aureas, aussi appelé staphylocoque doré, résistant aux antibiotiques, dans un groupe de joueurs de football. Cette infection bactérienne peut entraîner des symptômes cutanés, mais dans les cas les plus graves, elle peut être responsable d’un choc septique. "Les joueurs qui partageaient une serviette étaient huit fois plus susceptibles d'attraper une infection, indique-t-elle. (…) Une autre étude, également des États-Unis, a suivi 150 ménages pendant 12 mois. Lorsque les membres du foyer partageaient des serviettes, le risque de transmission de Staph augmentait considérablement." Cela n'est pas lié à un manque d'hygiène, mais à la survie des microbes sur la peau. Certains d'entre eux résistent, malgré la douche, et l’environnement d’une salle de bain, chaud et humide, favorise leur développement.

Brosse à dents et rasoir : attention aux coupures et aux saignements !

En ce qui concerne l’hygiène dentaire, la brosse à dents doit aussi être individuelle. Lors du brossage, il peut arriver que les gencives saignent légèrement. Or, cela permet à certaines bactéries ou virus de contaminer le sang, comme l’hépatite C. "Tout ce qui est entré en contact avec la salive (comme votre brosse à dents) peut également transmettre des agents pathogènes, alerte-t-elle. Il s'agit notamment du virus de l'herpès simplex de type 1 (HSV-1), qui engendre des boutons de fièvre, et du virus Epstein-Barr, qui provoque la fièvre glandulaire." Elle ajoute que d’autres études ont révélé que les brosses à dents peuvent être contaminées par le staphylocoque doré, par E. Coli ou par une bactérie appelée Pseudomonas. Concernant les rasoirs, comme ils peuvent provoquer des coupures, ils peuvent aussi faciliter le passage de certaines bactéries vers le sang.

Qui sont les personnes plus à risque de contracter une infection ?

Ainsi, en cas de coupure ou d’éraflure, vous êtes plus à risque d’être contaminé par une bactérie ou un virus en partageant l’un de ces objets. Thea van de Mortel indique qu’une fonction immunitaire plus faible rend aussi plus vulnérable face à ces contaminations. Cela concerne les enfants en bas âge, les personnes âgées, celles prenant des médicaments immunosuppresseurs, comme ceux contre le cancer, ou encore celles souffrant de diabète de type 2. "Cependant, le risque global de contracter une infection est faible en toute occasion, rassure-t-elle. Et si vous partagez une serviette, un rasoir ou une brosse à dents avec un.e partenaire, vous serez de toute façon en contact étroit et partagerez des microbes. Mais c'est toujours une bonne idée d'éviter de prendre l'habitude de partager les articles de salle de bain d'autres personnes."