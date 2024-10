Salle de bain : les virus pullulent sur ces objets très utilisés

L'ESSENTIEL Plus de 600 virus différents étaient présents dans les échantillons prélevés sur les brosses à dents et les pommeaux de douche.

La composition était en plus toujours différente.

Il s'agissait de mycobactériophages, des virus inoffensifs pour l'Homme.

Si votre brosse à dents est un élément essentiel de votre hygiène buccale, vous n’allez plus la regarder de la même façon à la lecture des travaux de la Northwestern University.

Des microbiologistes ont découvert que les brosses à dents, mais également les pommeaux de douche abritent une collection très diversifiée de virus, dont la plupart n’ont jamais été observés auparavant.

Toutefois, bonne nouvelle : les humains ne seraient pas leur cible de choix.

Salle de bain : plus de 600 virus par échantillon

Les chercheurs ont analysé des prélèvements effectués sur 34 brosses à dents et 92 pommeaux de douche. “Ce projet a commencé par curiosité”, explique la directrice de l'étude Erica Hartmann dans un communiqué. "Nous voulions savoir quels microbes vivent dans nos maisons. Si l’on pense aux environnements intérieurs, les surfaces comme les tables et les murs sont vraiment difficiles à supporter pour les microbes. Les microbes préfèrent les environnements avec de l’eau. Et où se trouve l’eau ? Dans nos pommeaux de douche et sur nos brosses à dents."

Les analyses ont révélé que les échantillons comprenaient plus de 600 virus différents, et aucun des prélèvements n’était identique.

"Nous n’avons constaté pratiquement aucun chevauchement entre les types de virus présents dans les pommeaux de douche et les brosses à dents", déclare l’experte. "Nous n’avons également constaté que très peu de chevauchements entre deux échantillons. Chaque pommeau de douche et chaque brosse à dents sont comme une petite île à part entière. Cela souligne simplement l’incroyable diversité des virus qui existent."

Brosse à dents, pommeau de douche : ces virus ne sont pas une menace

Néanmoins, il n’est pas nécessaire de passer votre salle de bain à la javel. Ces virus ne sont pas une menace pour l’Homme. Ils appartiennent majoritairement à la famille des phages, et plus précisément des mycobactériophages. Ces derniers infectent les mycobactéries, une espèce pathogène responsable de maladies comme la lèpre, la tuberculose et les infections pulmonaires chroniques.

"Les microbes sont partout, et la grande majorité d’entre eux ne nous rendront pas malades", précise l'auteure de l'article parue dans la revue Frontiers in Microbiomes. "Plus on les attaque avec des désinfectants, plus ils risquent de développer une résistance ou de devenir plus difficiles à traiter. Nous devrions tous les accepter", indique Erica Hartmann.

Elle ajoute d’ailleurs que les mycobactériophages pourraient un jour être utilisés pour l’Homme. "Nous pourrions envisager de prendre ces mycobactériophages et de les utiliser comme moyen d’éliminer les agents pathogènes de votre système de plomberie. Nous voulons examiner toutes les fonctions que ces virus pourraient avoir et déterminer comment nous pouvons les utiliser."