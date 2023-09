A quelle fréquence faut-il laver ses serviettes de bain ?

L'ESSENTIEL Selon le dermatologue Dr Hamdan Abdullah Hamed, il est recommandé de laver les serviettes de bain toutes les trois ou quatre utilisations.

Les draps de bain ont en effet tendance à accumuler l'humidité, ce qui crée un environnement propice à la prolifération des bactéries et des champignons.

Des serviettes de bain trop sales peuvent ainsi provoquer des infections, des allergies et des épidémies.

Alors qu’un tiers des Britanniques viennent de déclarer ne laver leur serviette de bain que tous les trois mois, un expert recommande de les mettre à la machine beaucoup plus souvent.

Les serviettes de bain contiennent des allergènes, des bactéries et des champignons

Selon un nouveau sondage, 33 % des Britanniques ne lavent leurs serviettes de toilette qu'une fois tous les trois mois, et 8 % ne le font que deux fois par an. "3 % des personnes interrogées ne lavent leurs serviettes de toilette qu'une fois par an. Si ces résultats sont représentatifs de l'ensemble du Royaume-Uni, cela équivaudrait à plus de 1,5 million de personnes", complètent les auteurs de l’étude.

Pourtant, "il est recommandé de laver les serviettes de bain toutes les trois ou quatre utilisations, ce qui garantit une hygiène optimale et minimise les risques pour la santé", explique le médecin dermatologue Dr Hamdan Abdullah Hamed. "Les serviettes ont en effet tendance à accumuler l'humidité, ce qui crée un environnement propice à la prolifération des bactéries et des champignons", poursuit l’expert.



"Les bactéries comme le Staphylococcus aureus peuvent entraîner des infections cutanées, tandis que les champignons comme la levure Candida peuvent causer des infections vaginales. En outre, les serviettes sales peuvent contenir des allergènes susceptibles de déclencher des réactions ou des irritations cutanées chez les personnes sensibles", ajoute-t-il.

Epidémies : il faut éviter de partager les serviettes de bain sales

En plus de les laver très régulièrement, il faut également éviter de partager les draps de bain sales. En 2003, une épidémie inattendue de SARM (Staphylococcus Aureus Résistant à la Méthicilline) s'est déclarée au sein d’une équipe de footballeurs à Los Angeles. A cette époque, les scientifiques ont conclu qu'elle était probablement due au fait que les athlètes partageaient des serviettes sales dans les vestiaires, notamment pour sécher les brûlures de gazon qu'ils s'étaient infligées pendant le match.

D’autres études ont également déjà établi un lien entre le partage de serviettes sales et les épidémies de Bacillus cereus, une bactérie potentiellement pathogène que l'on trouve couramment dans le sol et les aliments.