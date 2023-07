Draps, télécommande, bouilloire… : comment s'assurer de l'hygiène d'une chambre d'hôtel ?

L'ESSENTIEL Les infections les plus courantes attrapées après un séjour à l’hôtel sont les maux de ventre (diarrhées, vomissement) et les maladies respiratoires (pneumonie, rhume).

Parmi les objets des chambres d’hôtel les plus contaminés par des germes, on retrouve la literie, la télécommande de la télévision, les interrupteurs, les rideaux, la bouilloire ou encore la machine à café.

Les toilettes et salles de bains sont les espaces les moins colonisés sur le plan bactériologique dans les hôtels.

Lors d'une arrivée à l’hôtel, l’état de la chambre semble toujours impeccable à l’œil nu, mais en réalité, il y a des chances qu’elle ne soit pas si propre que cela, selon Primrose Freestone, une microbiologiste à l’université de Leicester (Angleterre). Dans une publication de The Conversation, elle rappelle que la propreté de la chambre dépend de l'efficacité avec laquelle les surfaces ont été nettoyées. Ainsi, des micro-organismes laissés et déposés par les personnes ayant précédemment séjourné dans l’espace peuvent encore être présents.

Les infections les plus attrapées après un séjour à l’hôtel

Et ces germes peuvent vous rendre malades. Et pour cause, "les infections les plus courantes attrapées dans les chambres d’hôtel sont les maux de ventre – diarrhées et vomissements. Mais l’on peut aussi être contaminé par divers virus respiratoires, et développer rhume, une pneumonie… ainsi que le nouveau venu qu’est le Covid", a indiqué la spécialiste.

Avant même d’entrer dans la chambre d’hôtel, il est possible d’être en contact avec des foyers microbiens. Parmi eux, on retrouve les poignées de porte et les boutons d’ascenseur pressés par de nombreuses personnes qui n’ont pas toujours les mains propres. "Elles ont ainsi pu déposer au passage une fraction des micro-organismes présents au bout de leurs doigts. Des micro-organismes qui gagneront ensuite les doigts de la personne qui vient de le toucher."

Bactéries, virus, champignons : quels sont les objets les plus contaminés des chambres d’hôtel ?

Une fois dans la chambre d’hôtel, les objets qui renferment des microbes sont les draps, les taies d’oreiller, la housse d’édredon et surtout les couvre-lits. "Ces tissus peuvent devenir des réservoirs invisibles d’agents pathogènes – autant sinon plus qu’un siège de toilettes", signale Primrose Freestone. Les verres à brosse à dents peuvent également être colonisés. "S’ils ne sont pas jetables, lavez-les avant de les utiliser. On ne peut jamais être vraiment sûr qu’ils ont été nettoyés correctement", ajoute-t-elle. Autres objets infestés de bactéries : les rideaux, les chaises, les coussins, la moquette ou encore les stores. Les interrupteurs, la machine à café, la télécommande de la télévision, la bouilloire et le téléphone ne sont pas aussi toujours désinfectés.

Avant de s’allonger sur le lit, les vacanciers doivent aussi se méfier des punaises de lit. "Ils sont experts dans l’art de se cacher dans de petits espaces étroits et sont capables de rester dormants sans se nourrir pendant des mois. Heureusement, les piqûres de punaises de lit ne semblent pas susceptibles de transmettre de maladies à notre espèce… Par contre, les zones de piqûre peuvent s’enflammer et s’infecter."

Vacances : les consignes d’hygiène sont de mise "quel que soit votre lieu de séjour"

D’après la microbiologiste, contrairement à ce que l’on peut penser, les toilettes et salles de bains sont les espaces les moins colonisés sur le plan bactériologique dans les hôtels, car ils sont généralement nettoyés plus soigneusement que le reste de la chambre. "Quel que soit votre lieu de séjour, emportez un paquet de lingettes antiseptiques et utilisez-les sur les surfaces dures de votre chambre. (…) Lavez-vous ou désinfectez-vous souvent les mains, surtout avant de manger ou de boire", a conclu Primrose Freestone.