Gourde ou toilettes : qu'est-ce-qui est le plus sale ?

L'ESSENTIEL Les gourdes contiennent en moyenne 20,8 millions d'UFC de microbes.

Les bactéries gram-négatives et les bacilles, causant des infections et des troubles gastro-intestinaux, sont les plus retrouvées dans les bouteilles réutilisables.

Il convient de nettoyer une fois par jour sa gourde et de la désinfecter au moins une fois par semaine.

On le sait : les bactéries pullulent dans les toilettes. Mais selon une étude, menée par la société américaine WaterFilterGuru, la gourde dans laquelle vous buvez de l’eau serait remplie de micro-organismes dangereux pour la santé. Dans le cadre de cette recherche, les chercheurs ont prélevé, à l’aide d’un écouvillon, l’intérieur de quatre bouteilles réutilisables et se sont intéressés aux unités formatrices de colonies (UFC), qui sont utilisées pour évaluer le nombre de germes viables dans un échantillon.

Des bactéries Gram négatives et des bacilles dans les gourdes

Selon les résultats, en moyenne 20,8 millions d'UFC de bactéries ont été retrouvées dans les gourdes. Dans le détail, "les couvercles à bec et à vis contenaient le plus de germes, avec 30 millions d'UFC". Les auteurs ont détecté deux types de bactéries : les Gram-négatif et les bacilles. Ils rappellent que les bactéries gram-négatives peuvent provoquer des infections de plus en plus résistantes aux antibiotiques et que certains types de bacilles peuvent entraîner des problèmes gastro-intestinaux.

"Les bactéries sont des contaminants biologiques de l'eau potable. Elles ne sont qu'un des quatre types de polluants susceptibles d'être présents dans l'eau qui sort de vos robinets et qui se retrouve dans vos bouteilles réutilisables. (…) Un test de qualité de l'eau peut vous aider à déterminer ce que contient votre eau et ce que vous devez faire pour vous assurer qu'elle est saine et propre", a expliqué l’équipe.

Les gourdes sont plus sales que la cuvette des toilettes et l’évier des cuisines

Ensuite, les chercheurs ont comparé les gourdes à certains lieux de la maison. D’après eux, une bouteille réutilisable contenait 6.000 fois plus de bactéries qu'un siège de toilettes. "Les éviers de cuisine sont connus pour être l'un des endroits les plus infestés de germes dans une maison, et nous avons découvert que les gourdes étaient environ deux fois plus sales. Elles étaient même plus sales que la gamelle d'un animal de compagnie sur laquelle il bave tous les jours et que la surface tactile d'une souris d'ordinateur", peut-on lire dans l’étude.

Un nettoyage fréquent est essentiel

"Les environnements humides sont des terrains propices à la prolifération des germes." Ainsi, les auteurs signalent qu’il est important de laver régulièrement, plus précisément une fois par jour, et désinfecter sa gourde au moins une fois par semaine, voire plus souvent si l’on est malade, si l’on a bu en mangeant ou si l’on a rempli la bouteille avec autre chose que de l’eau.