Contre le vieillissement cérébral, développez votre créativité !

La créativité est bonne pour la santé. Pour la première fois, des scientifiques démontrent qu’elle est associée à une meilleure santé cérébrale. Selon leurs conclusions, parues dans Nature Communications, un "engagement soutenu" dans des activités créatives comme la musique, la danse, les arts visuels et même certains jeux vidéos, peut ralentir le vieillissement du cerveau et favoriser un fonctionnement cérébral plus sain.

Quelle est l’âge du cerveau des personnes créatives ?

Les auteurs de ces travaux sont des chercheurs issus de 13 pays, dont des scientifiques du Trinity College de Dublin. Ils ont examiné les données cérébrales de plus de 1.400 participants : parmi eux, figuraient des personnes très créatives dont des danseurs de tango, des musiciens, des artistes en arts visuels, des joueurs de jeux de stratégie, etc. Certains participants étaient experts, d’autres étaient en apprentissage de l’une des disciplines. Tous ont passé des scanners cérébraux et des tests cognitifs.

Santé cérébrale et vieillissement : les effets protecteurs des activités créatives

Pour analyser ces résultats, les scientifiques ont utilisé la méthode des horloges cérébrales pour comparer l’âge biologique et l’âge chronologique du cerveau. "La conception intégrait également une modélisation informatique du vieillissement cérébral pour évaluer la connectivité cérébrale et l'efficacité du traitement de l'information, identifiant ainsi les mécanismes qui lient la créativité à la santé cérébrale, précisent les auteurs. Enfin, les résultats ont été validés sur l'ensemble des modalités et des domaines créatifs afin de tester des effets généralisables."

D’après les résultats, la créativité est systématiquement associée à des profils cérébraux plus jeunes, même lorsque ces activités sont pratiquées pendant des courtes durées. "Les effets protecteurs étaient particulièrement évidents dans les régions vulnérables à la neurodégénérescence (hippocampe, cortex préfrontal et aires pariétales), complètent les auteurs. La modélisation informatique a révélé que l'engagement créatif favorise des réseaux cérébraux plus efficaces et une connectivité plus forte, mécanismes qui seraient à l'origine de son rôle protecteur."

Créativité : des activités à encourager pour protéger la santé cérébrale

Pour les auteurs, la créativité est donc une ressource de santé publique. "La créativité apparaît comme un puissant déterminant de la santé cérébrale, comparable à l'exercice physique ou à l’alimentation, développe le Dr Agustin Ibanez, auteur principal de l'étude, professeur en santé cérébrale au Global Brain Health Institute et à la Faculté de médecine du Trinity College de Dublin. Nos résultats ouvrent de nouvelles perspectives pour des interventions basées sur la créativité afin de protéger le cerveau contre le vieillissement et les maladies."