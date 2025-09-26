Idées suicidaires : alerte sur les effets des médicaments contre la calvitie

Les idées suicidaires sont l’un des effets indésirables d’un médicament contre la calvitie. Dans une note, parue le 25 septembre, l’Agence nationale de sécurité du médicament explique qu’il a été ajouté à la liste des effets indésirables du finastéride. Plusieurs cas de suicides et tentatives de suicide ont été recensés parmi les personnes soignées avec ce traitement.

Calvitie : la prise de finastéride est associée à un risque d'idée suicidaire

Le risque d’idée suicidaire sera indiqué dans les notices et dans les résumés caractéristiques des produits (RCP). Cela concerne les boîtes de finastéride administré par voie orale en 1 et 5 mg. "Une nouvelle mise en garde indique la conduite à tenir en cas de troubles sexuels pouvant contribuer à des changements de l’humeur et à des pensées suicidaires, complète l’ANSM. Une carte d’information pour les patients sera incluse dans les boites de ces médicaments et les professionnels de santé vont être informés de ces modifications par un courrier."

Ces ajouts font suite à une réévaluation réalisée par l’Agence européenne du médicament sur demande de l’ANSM. En parallèle, l’agence française a sollicité le centre régional de pharmacovigilance de Limoges pour réaliser une expertise sur "les troubles psychiatriques à type de dépression, d’idées suicidaires, de tentative de suicide, suicide, isolés ou associés à des troubles sexuels, en lien avec le finastéride dans le traitement de l’alopécie androgénétique". Au total, 110 cas de troubles psychiatriques isolés ou associés à des troubles sexuels survenus en France entre le 1er janvier 1985 et le 31 mai 2024 ont été recensés. "La majorité de ces patients étaient jeunes (âge médian 30 ans) et ils avaient été traités par finastéride pendant près de 6 ans en moyenne, indique l’ANSM. Les deux tiers (67,3 %) de ces cas étaient graves, dont 1 décès par suicide et 4 tentatives de suicide." Dans plus de la moitié des cas, les effets ont persisté après l’arrêt du traitement. "Ces troubles persistants rapportés chez ces patients seraient susceptibles de perdurer encore aujourd’hui", conclut le document. D’après l’ANSM, depuis le 31 mai 2024, soit la fin de la période analysée par cette expertise, deux autres suicides ont été déclarés chez des personnes sous finastéride.

Finastéride et risque suicidaire : renforcer l'information des patients concernés

"Ces données nous renforcent dans notre conviction que le rapport bénéfice/risque du finastéride 1 mg dans l’alopécie androgénétique est défavorable, alerte l’ANSM. Nous estimons que les mesures prévues au niveau européen ne suffisent pas à réduire efficacement le risque d’idées suicidaires. (…) Nous poursuivons donc nos actions au niveau national pour renforcer encore l’information des patients et des professionnels de santé sur ce médicament utilisé chez des hommes jeunes et en bonne santé."

Elle recommande aux patients d’arrêter eux-mêmes le traitement et de consulter leur médecin en cas de modification de l’humeur. "En cas d’apparition de troubles de la fonction sexuelle (troubles de l’érection, troubles de l'éjaculation, diminution de la libido) ou de tout autre effet indésirable, signalez-le rapidement à votre médecin qui évaluera l’opportunité de poursuivre ou d’arrêter ce traitement", conseille l’agence. Elle rappelle que pour les personnes suivant un traitement à long terme par finastéride, il est nécessaire de réévaluer régulièrement l’intérêt du médicament lors des consultations médicales.