Finastéride : certains médicaments anti-calvitie sont-ils trop à risque ?

L'ESSENTIEL Le finastéride est un médicament indiqué dans le traitement de la calvitie.

Plusieurs effets secondaires ont été signalés dont des troubles de l’humeur et des troubles sexuels.

L’agence européenne du médicament mobilise son comité de pharmacovigilance pour réévaluer sa balance bénéfices / risques.

Des traitements contre la calvitie suscitent des inquiétudes. Dans un communiqué, l’Agence nationale de sécurité du médicament annonce qu’une réévaluation d’un groupe de médicaments est en cours. L’Agence européenne du médicament s’intéresse au finastéride et au dutastéride, prescrit "dans les stades précoces de l’alopécie androgénique chez les hommes de 18 à 41 ans". L’alopécie androgénique désigne la perte des cheveux, liée à des changements hormonaux.

Calvitie : quel médicament est concerné ?

L’Agence européenne du médicament et son comité de pharmacovigilance travaillent sur trois traitements : le finastéride 1 mg, le finastéride 5 mg et le dutastéride 0,5 mg. Tous peuvent être prescrits contre la calvitie. "Ces médicaments présentent des risques de troubles de la fonction sexuelle et de troubles psychiatriques qui sont décrits dans les notices et pour lesquels nous maintenons une surveillance, explique l’ANSM. Les risques liés au finastéride 1mg sont d’autant plus surveillés que ce médicament est utilisé dans le traitement précoce de la chute de cheveux androgénétique, chez des hommes jeunes et en bonne santé."

Traitement contre la calvitie : des effets secondaires persistants

Depuis 2019, l’agence a mis en place des dispositifs pour alerter sur les effets secondaires, afin de les limiter au maximum : fiche d’information pour les patients, message de préventions les boîtes, alertes aux médecins. "Malgré ces actions, des cas graves de troubles psychiatriques et de troubles sexuels (pouvant parfois perdurer longtemps après l’arrêt du traitement) continuent de nous être rapportés, constate l’agence. De plus, les idées suicidaires ont été récemment reconnues comme potentiels effets indésirables pour deux médicaments contenant du finastéride (Propecia 1 mg et Chibro-Proscar 5 mg)." Face à ces signalements, l’Agence européenne du médicament mobilise son comité de pharmacovigilance pour mettre à jour son évaluation des bénéfices et des risques de ces médicaments.

Que faire si vous prenez un traitement contre la calvitie ?

En attendant les résultats, l’ANSM fournit différents conseils aux patients qui prennent ces médicaments pour traiter une alopécie. "Si vous êtes traité par finastéride ou dutastéride, et que vous souffrez de troubles psychiques (modification de l’humeur, anxiété, signes de dépression, idées suicidaires) ou de troubles sexuels (troubles de l’érection, de l’éjaculation, diminution de la libido…), cela peut venir de votre traitement", prévient l’ANSM. Face à ces symptômes, elle recommande d’en parler avec un professionnel de santé, le plus rapidement possible. Si le médicament est prescrit pour une perte de cheveux, et que des symptômes psychiques apparaissent, il faut arrêter le traitement et faire une déclaration d’effet indésirable sur le site de l’agence.