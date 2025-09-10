Pourquoi croiser les jambes est une très mauvaise habitude

Dépliez vos jambes ! C’est le conseil de l’organisation américaine Stop The Clot, engagée pour la prévention des thromboses. Cette maladie est caractérisée par la formation d’un caillot sanguin dans une veine. Certaines habitudes peuvent augmenter le risque d’en souffrir, notamment le fait de croiser les jambes.

Les jambes croisées empêchent le sang de circuler correctement

"Croiser vos jambes limite la libre circulation du sang à travers vos jambes, développe l’association. Une bonne circulation est importante pour prévenir les caillots." De manière générale, elle rappelle que la position assisse doit être limitée : il faut essayer de se lever et de marcher toutes les deux heures. "Vous devriez faire des exercices pour les talons et tourner vos pieds chaque fois que vous êtes assis", recommande Stop The Clot. En cas de long voyage, il est important de se dégourdir les jambes dès que possible, et s’il n’y a pas suffisamment d’espace pour le faire, là encore, il faut réaliser des exercices avec les pieds et les talons, comme de petits cercles, afin d’aider le sang à circuler. De manière générale, les personnes ayant des antécédents de thrombose veineuse doivent porter des bas de contention et pratiquer une activité physique adaptée.



Qu’est-ce qu’une thrombose veineuse ?

La thrombose se manifeste sous différentes formes, mais les principaux signes sont le gonflement d’une jambe. Elle peut être douloureuse ou plus sensible que d’habitude, et sa couleur peut aussi changer, et tirer vers le rouge ou le bleu. Chez certaines personnes, la jambe concernée dégage de la chaleur au toucher. Si l'un de ces signes se manifeste, il faut consulter un médecin. "Malgré l’absence de symptômes très spécifiques, elle doit faire l’objet d’un traitement car elle peut aboutir à des complications parfois graves, en particulier l’embolie pulmonaire responsable de 10 à 20.000 décès chaque année en France", prévient l’Inserm.

Thrombose : qui sont les personnes à risque ?

L’organisme rappelle que deux pathologies font partie des facteurs de risque principaux de la thrombose. D’abord, l’insuffisance veineuse, qui concerne 18 millions de Français : elle correspond à un mauvais retour veineux. Elle est caractérisée par la sensation de jambes lourdes et la présence de varice ou de veines violacées sous la peau. L’hypercoagulabilité du sang est le deuxième facteur de risque. Ce trouble de la coagulation du sang peut avoir différentes causes, dont des facteurs génétiques, mais aussi le tabagisme ou la grossesse.