  • CONTACT
Menu

MIEUX VIVRE

Circulation sanguine

Pourquoi croiser les jambes est une très mauvaise habitude

Garder les jambes croisées est mauvais pour la circulation sanguine. Chez les personnes ayant des antécédents, cela augmente le risque de thrombose veineuse. 

Pourquoi croiser les jambes est une très mauvaise habitude beekeepx/ISTOCK
  • Publié le 10.09.2025 à 19h55
    • |
    • |
    • |
    • |

Dépliez vos jambes ! C’est le conseil de l’organisation américaine Stop The Clot, engagée pour la prévention des thromboses. Cette maladie est caractérisée par la formation d’un caillot sanguin dans une veine. Certaines habitudes peuvent augmenter le risque d’en souffrir, notamment le fait de croiser les jambes.  

Les jambes croisées empêchent le sang de circuler correctement

"Croiser vos jambes limite la libre circulation du sang à travers vos jambes, développe l’association. Une bonne circulation est importante pour prévenir les caillots." De manière générale, elle rappelle que la position assisse doit être limitée : il faut essayer de se lever et de marcher toutes les deux heures. "Vous devriez faire des exercices pour les talons et tourner vos pieds chaque fois que vous êtes assis", recommande Stop The Clot. En cas de long voyage, il est important de se dégourdir les jambes dès que possible, et s’il n’y a pas suffisamment d’espace pour le faire, là encore, il faut réaliser des exercices avec les pieds et les talons, comme de petits cercles, afin d’aider le sang à circuler. De manière générale, les personnes ayant des antécédents de thrombose veineuse doivent porter des bas de contention et pratiquer une activité physique adaptée.


Qu’est-ce qu’une thrombose veineuse ?

La thrombose se manifeste sous différentes formes, mais les principaux signes sont le gonflement d’une jambe. Elle peut être douloureuse ou plus sensible que d’habitude, et sa couleur peut aussi changer, et tirer vers le rouge ou le bleu. Chez certaines personnes, la jambe concernée dégage de la chaleur au toucher. Si l'un de ces signes se manifeste, il faut consulter un médecin. "Malgré l’absence de symptômes très spécifiques, elle doit faire l’objet d’un traitement car elle peut aboutir à des complications parfois graves, en particulier l’embolie pulmonaire responsable de 10 à 20.000 décès chaque année en France", prévient l’Inserm. 

SUR LE MÊME THÈME

Thrombose : qui sont les personnes à risque ?

L’organisme rappelle que deux pathologies font partie des facteurs de risque principaux de la thrombose. D’abord, l’insuffisance veineuse, qui concerne 18 millions de Français : elle correspond à un mauvais retour veineux. Elle est caractérisée par la sensation de jambes lourdes et la présence de varice ou de veines violacées sous la peau. L’hypercoagulabilité du sang est le deuxième facteur de risque. Ce trouble de la coagulation du sang peut avoir différentes causes, dont des facteurs génétiques, mais aussi le tabagisme ou la grossesse. 

Vous aimez cet article ? Abonnez-vous à la newsletter !

NOUS VOUS RECOMMANDONS

La vie sexuelle des femmes serait plus épanouie après 36 ans
La vie sexuelle des femmes serait plus épanouie après 36 ans
Alzheimer : une infection buccale en cause ?
Alzheimer : une infection buccale en cause ?
Autisme : les traitements alternatifs sont-ils efficaces ?
Autisme : les traitements alternatifs sont-ils efficaces ?
Rentrée scolaire : des jeux et des activités pour préparer son enfant
Rentrée scolaire : des jeux et des activités pour préparer son enfant
Publicité

LA CHAÎNE SANTÉ

chaine youtubeYoutube

LES MALADIES

Hypotension orthostatique : quand la pression artérielle chute au lever

Hypotension orthostatique : quand la pression artérielle chute au lever

Drépanocytose : une déformation des globules rouges aux conséquences graves

Drépanocytose : une déformation des globules rouges aux conséquences graves

Maladie de Charcot (Sclérose latérale amyotrophique)

Maladie de Charcot (Sclérose latérale amyotrophique)

Pourquoi Docteur Tous droits réservés, 2025