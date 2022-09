Jambes gonflées : 5 causes possibles

L'ESSENTIEL En plus de ces 5 causes fréquentes évoquées ici, de nombreuses autres conditions peuvent également faire gonfler les jambes, y compris les infections, les blessures et certaines maladies comme l'arthrite.

Si les poches ne sont pas trop sévères et disparaissent en un jour ou deux, ce n'est probablement pas une raison de trop s’inquiéter.

Néanmoins, il faut consulter un médecin si votre gonflement dure plus longtemps, se produit régulièrement, affecte une seule jambe ou s'associe à d'autres symptômes.

Vous avez du mal à mettre ou à enlever vos chaussures ou vous trouvez qu'il est plus difficile que d'habitude de plier vos chevilles ? Le gonflement peut en être à l'origine. Une bonne façon de s’en assurer est d’appuyer doucement sur le bas de votre jambe : si vous pouvez voir votre empreinte digitale pendant plus de quelques secondes, il y a de fortes chances que vous ayez une accumulation excessive de liquide. Il existe beaucoup d'autres signes de jambes gonflées : des marques laissées sur votre peau lorsque vous retirez vos chaussettes ou votre pantalon, la sensation d’avoir des jambes ou des pieds lourds, engourdis ou qui démangent, une peau qui semble gonflée, étirée ou brillante, ou une peau tendue ou douloureuse.

Mais pourquoi vos jambes sont-elles si gonflées ? De nombreuses causes peuvent en être à l’origine. Parfois, c'est le résultat d'une accumulation de liquide après une longue journée debout. Dans d'autres cas, le gonflement des jambes peut être le signe d'une maladie grave. Voici les cinq causes rencontrées le plus fréquemment, selon le chirurgien vasculaire Francis Caputo de la clinique de Cleveland :

1. Le gonflement de la jambe est un œdème

Si vous êtes resté debout toute la journée, il n'est pas rare d'avoir des poches dans les pieds ou les jambes. C'est également le cas si vous êtes resté assis pendant des heures dans une voiture ou dans un avion. "Ce gonflement, appelé œdème, survient lorsque du liquide s'accumule dans vos pieds et vos jambes. C'est plus fréquent chez les personnes en surpoids ou enceintes, mais cela peut arriver à n'importe qui."

Que faire ? Le médecin spécialiste conseille de limiter le sel dans votre alimentation, ou encore de se lever fréquemment pour s'étirer et bouger en lorsque l'on voyage. Si vous avez un léger gonflement, vous pouvez aussi aller vous promener ou poser vos pieds sur des oreillers quand vous êtes assis.

2. Le gonflement est un caillot sanguin : la thrombose veineuse profonde

La thrombose veineuse profonde (TVP), ou phlébite, est un caillot sanguin qui se forme dans une veine du corps, généralement (mais pas toujours) dans le bassin, la cuisse ou la jambe. Les symptômes typiques de la TVP comprennent des veines élargies près de la surface de votre peau, une douleur ou sensibilité dans la jambe et/ou des gonflements dans une jambe parfois accompagnés d'une peau rouge ou chaude au toucher. La TVP ne met pas directement la vie en danger. Cependant, si un caillot se libère, il peut aller dans les poumons et bloquer la circulation du sang. Cela peut entraîner une embolie pulmonaire, une situation très grave.

Que faire ? Si vous présentez des signes de TVP, le chirurgien vasculaire recommande de consulter immédiatement un médecin pour obtenir un traitement afin de réduire les risques d'embolie pulmonaire.

3. Le gonflement est dû à une insuffisance veineuse

"Parfois, les veines de vos jambes peuvent s'affaiblir. Lorsque cela se produit, le sang ne revient pas aussi facilement vers votre cœur. En conséquence, vous pouvez développer des varices et une accumulation de liquide dans vos jambes. L'insuffisance veineuse se développe parfois chez les personnes qui ont eu une TVP dans le passé."

Que faire ? Si vous vivez avec une insuffisance veineuse, votre médecin peut vous recommander un changement de style de vie avec plus d’exercice physique et une perte de poids, des chaussettes de compression ou un dispositif de compression pneumatique intermittent et/ou un traitement médicamenteux ou chirurgical.

4. C'est un lymphœdème

Le lymphœdème survient lorsque les ganglions lymphatiques de votre corps ne filtrent pas le liquide lymphatique aussi bien qu'ils le devraient. Lorsque cela se produit, cela peut provoquer un gonflement d'un ou plusieurs membres, allant de léger à dramatique.

"Le lymphœdème survient parfois chez les personnes dont les ganglions lymphatiques ont été retirés pour le traitement du cancer. Cela peut affecter d'autres personnes dont les ganglions lymphatiques sont endommagés ou fonctionnent mal pour d'autres raisons."

Que faire ? Les traitements courants pour la prise en charge du lymphœdème comprennent : bas et dispositifs de compression, drainage lymphatique (une forme massage à faire soi-même), exercice physique et dans certains cas une intervention chirurgical.

5. Le gonflement est provoqué par une maladie cardiaque, rénale ou hépatique

"Lorsque vos organes ne fonctionnent pas aussi bien qu'ils le devraient, du liquide peut s'accumuler dans vos jambes. L'insuffisance cardiaque congestive, les maladies rénales et les maladies du foie peuvent toutes provoquer un gonflement des jambes."



Que faire ? Selon Francis Caputo, si vous avez (ou soupçonnez d'avoir) l'une de ces conditions et que vous remarquez un gonflement nouveau ou persistant dans vos jambes, consultez un médecin pour connaître la prise en charge adaptée.