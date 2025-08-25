Les boissons sucrées augmentent le risque de perte de cheveux

Hormones, stress, facteurs génétiques : de nombreuses causes peuvent expliquer la perte de cheveux. D’après une étude parue dans la revue Nutrition and Health, il faudrait y ajouter l’alimentation. Ses auteurs ont analysé les résultats de 17 publications scientifiques et ont constaté l’influence des nutriments et des aliments sur la perte de cheveux, notamment l’alopécie. Cette dernière est caractérisée par une perte de cheveux, partielle ou totale. Elle peut toucher les hommes et les femmes.

Certains nutriments ont un impact sur le risque de perte de cheveux

"La relation entre l'alimentation et la santé des cheveux reste sous-explorée dans la littérature, indiquent les auteurs en préambule. (…). Cette étude synthétise la littérature existante, fournissant un aperçu complet de l'association entre l'alimentation, la nutrition et la santé des cheveux." Les chercheurs se sont intéressés à différents critères dont la gravité de l’alopécie, la densité de cheveux, leur croissance et leur épaisseur. En matières de nutriments, ils ont constaté une corrélation inversée entre les niveaux de vitamine D et la gravité de l’alopécie. "En ce qui concerne l'alopécie androgénique (AA), une étude a révélé que les carences en micronutriments multiples (zinc, cuivre, magnésium, sélénium, vitamines B12, E, D et acide folique) étaient associées à son apparition et à sa progression", poursuivent-ils. Une supplémentation en fer était associée à une amélioration de la croissance des cheveux. À l’inverse, des carences en protéines étaient liées à une mauvaise santé capillaire.

Quels sont les liens entre l'alimentation et l'alopécie ?

Concernant l’alimentation, les chercheurs ont constaté que la consommation de produits à base de soja - plus de 24 grammes par jour - et de légumes crucifères, comme le brocoli, dans des quantités supérieures à 70,8 grammes par jour, était associée à une diminution de la perte de cheveux. "Deux études ont révélé que la consommation d'alcool avait un impact négatif sur la santé des cheveux, contribuant à une augmentation de la perte de cheveux et à la dépigmentation prématurée, observent les auteurs. En outre, une étude a rapporté que la consommation excessive de boissons sucrées était liée à une prévalence plus élevée de la perte de cheveux." La quantité retenue dans l'étude était supérieure à 3,5 litres par semaine.

Perte de cheveux : comment les boissons sucrées peuvent accroître le risque ?

D’après leurs conclusions, une consommation importante de sucre augmente la sécrétion de sébum et cela favorise la croissance des microbes sur le cuir chevelu. "Ceci, à son tour, exacerbe l'irritation et l'inflammation, contribuant à la perte de cheveux", préviennent-ils. Selon les auteurs, ces différents résultats pourraient devenir une "ressource précieuse" pour les individus et les professionnels de santé, en recherche d’intervention plus efficace pour lutter contre la perte de cheveux.