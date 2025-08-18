Le café du matin est bon pour le moral, une étude le prouve

Le café du matin fait du bien. Selon une recherche récemment publiée dans Scientific Reports, il améliorerait notre humeur. Cet effet sur le moral serait beaucoup plus prononcé dans la matinée, par rapport au reste de la journée. Ces travaux ont été réalisés par des chercheurs de l'Université de Bielefeld, en Allemagne, et de l'Université de Warwick, au Royaume-Uni.

Café : une amélioration de l’humeur après la tasse du matin

Ils ont recruté 236 jeunes adultes allemands. Pendant quatre semaines, les participants ont rempli des questionnaires sur leur smartphone sept fois par jour, indiquant leur humeur du moment et s’ils avaient consommé une boisson caféinée au cours des 90 minutes précédentes. En analysant les réponses, les chercheurs ont constaté que les participants déclaraient se sentir significativement plus heureux et plus enthousiastes les matins où ils avaient consommé du café en comparaison aux autres jours, à la même heure, où ils n'avaient pas encore bu de café. "Nous avons été quelque peu surpris de ne constater aucune différence entre les individus présentant des niveaux de consommation de caféine différents ou des degrés différents de symptômes dépressifs, d’anxiété ou de troubles du sommeil, constate Justin Hachenberger, de l’Université de Bielefeld en Allemagne. Les liens entre la consommation de caféine et les émotions positives ou négatives étaient relativement constants dans tous les groupes."

Les scientifiques s'attendaient à ce que les personnes présentant un niveau d'anxiété élevé ressentent des changements d'humeur négatifs, comme une nervosité accrue, après avoir consommé de la caféine. Mais ils soulignent que les personnes qui réagissent négativement à la caféine peuvent l'éviter et que l'étude n'incluait pas de personnes s'abstenant complètement de caféine.

Pourquoi le café du matin nous rend de bonne humeur ?

Selon les auteurs, l'effet stimulant de la caféine sur l'humeur matinale pourrait s'expliquer par ses effets sur les récepteurs de l’adénosine dans le cerveau. "La caféine agit en bloquant les récepteurs de l'adénosine, ce qui peut augmenter l'activité de la dopamine dans des régions clés du cerveau – un effet que des études ont associé à une amélioration de l'humeur et à une plus grande vigilance", précise la professeure Anu Realo de l'Université de Warwick.

Les chercheurs rappellent toutefois que la caféine expose à un risque de dépendance. Une surconsommation de caféine peut avoir des effets négatifs sur la santé, notamment sur le sommeil.