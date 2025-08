La goutte : la génétique, première responsable avant le mode de vie ?

Non, la goutte n’est pas la maladie des excès. Une étude, publiée dans Nature genetics, démontre que la pathologie chronique est principalement liée à des causes génétiques. Pendant longtemps, elle a été attribué à des mauvaises habitudes alimentaires ou à une surconsommation d’alcool.

La goutte est une maladie génétique

"La goutte est une maladie chronique d'origine génétique et n'est pas imputable à la personne qui en souffre, soulignent les auteurs dans un communiqué. Il est donc essentiel de dissiper le mythe selon lequel la goutte serait causée par le mode de vie ou l’alimentation." Leurs travaux sont basés sur de vastes échantillons de données, issues de différents pays. Au total, ils ont étudié les informations génétiques de plus de 2,5 millions de personnes. Cela leur a permis d’identifier de nombreux gènes et voies immunitaires liées à la maladie. À terme, cela pourrait permettre de développer de nouveaux traitements afin de mieux prévenir les crises de goutte.

Comment reconnaître une crise de goutte ?

La pathologie se manifeste par des poussées inflammatoires articulaires, très douloureuses. "La goutte est une maladie chronique due à la présence d’un excès d’acide urique dans le sang ; on parle d’hyperuricémie, indique l’Assurance Maladie. Des microcristaux d’acide urique peuvent alors se déposer dans les articulations et les tissus qui l’entourent, créant une inflammation ou arthropathie inflammatoire." La consommation de certains aliments riches en purines augmente la concentration d’acide urique dans le sang : ce qui peut contribuer à l’apparition de crises chez les personnes atteintes de la goutte. Parmi les produits concernés, il y a l’alcool, les boissons sucrées ou certaines viandes (viande rouge, abats, charcuterie).

L’Assurance Maladie précise que la crise se manifeste souvent la nuit, au repos, avec "l’apparition d’une douleur intense (sensation de brûlure, de broiement) au niveau d’une articulation". Souvent, l’inflammation touche l’une des articulations des jambes, généralement celle située à la base du gros orteil. "L’articulation atteinte est rouge, gonflée, chaude, volumineuse et extrêmement douloureuse au moindre effleurement, complète-t-elle. (…) De la fièvre et quelques frissons peuvent être associés."

Quel est le traitement de la goutte ?

Sans traitement, ces crises se résolvent spontanément en une ou deux semaines. Mais les médicaments permettent de les résoudre en seulement quelques heures. Grâce à un traitement de fond, il est possible de faire baisser l’uricémie et de diminuer la fréquence des crises. Pour les auteurs de cette étude, il est essentiel de communiquer sur les causes génétiques de la goutte et de lutter contre l’idée qu’elle est liée à une mauvaise hygiène de vie. "Ce mythe répandu est source de honte chez les personnes atteintes de goutte, ce qui les pousse à souffrir en silence et à ne pas consulter un médecin pour obtenir un médicament préventif qui abaisse le taux d’acide urique dans le sang et préviendrait la douleur", alertent-ils.