Pourquoi votre médecin sera de plus en plus souvent une femme

Il y a de plus en plus de médecins femmes en France. Selon une étude de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES), consacrée à la démographie des médecins, le nombre de médecins femmes est plus élevé que le nombre de médecins hommes, pour la première fois dans le pays.

Plus de femmes parmi les médecins en France

"Tandis que les générations parties à la retraite entre 2012 et 2025 étaient majoritairement masculines, les générations entrantes depuis 2012, nombreuses car bénéficiant d’un numerus clausus relevé, sont majoritairement féminisées, indique l’étude. Ainsi, 50 % des effectifs sont des femmes au 1er janvier 2025, après 41 % au 1er janvier 2012." Au total, 237.214 médecins étaient déclarés en activité au 1er janvier dernier, parmi eux : 118.957 femmes et 118.257 hommes. La différence est plus marquée dans certaines professions, comme les sages-femmes (97 % de femmes). Chez les médecins généralistes, la part de femmes est passée de 41 % à 52 % entre 2012 et 2025.

Des médecins de plus en plus jeunes

La DREES observe également un rajeunissement de la profession. "Chez les médecins généralistes, l’âge moyen est passé de 51,1 ans au 1er janvier 2012 à 50,4 ans au 1er janvier 2025", note-t-elle. En 2012, 60 % des médecins avaient plus de 50 ans, ils sont 49 % en 2025. "Dans le même temps, la part de médecins de moins de 40 ans a fortement augmenté, de 17 % début 2012 à 31 % début 2025", poursuit le rapport.

Une hausse globale du nombre de médecins

Dans l’ensemble, l’organisme constate une augmentation de près de 10 % du nombre total de médecins depuis 2012. Celle-ci s’explique par la hausse du nombre de médecins diplômés à l’étranger et par l’entrée en activité des "générations ayant bénéficié de la hausse du nombre de places en formation (numerus clausus), très forte entre 2000 et 2020". Cette augmentation du nombre de médecins est particulièrement marquée ces deux dernières années : + 1,4 % entre les 1er janvier 2023 et 2024 et + 1,6 % entre les 1er janvier 2024 et 2025. Les généralistes demeurent les plus nombreux, suivis par les psychiatres, les chirurgiens et les anesthésistes et réanimateurs.

Hausse du nombre de médecins : les déserts médicaux persistent

Malgré cette augmentation, certaines régions de France demeurent dépourvues de médecins. Selon des chiffres du gouvernement parus en avril dernier, six millions de Français n’avaient pas de médecin traitant et 87 % du territoire était classé en désert médical en 2024.