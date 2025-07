Un vaccin contre le cancer : où en est la recherche ?

La vaccination pourra-t-elle un jour prévenir et guérir le cancer ? La recherche scientifique s’intéresse de plus en plus aux vaccins contre le cancer. Selon une étude de The Lancet, plus de 200 essais cliniques sont consacrés à des vaccins contre le cancer. Ces derniers sont développés dans un but curatif, et non plus seulement préventif.

De la prévention au traitement : une évolution des vaccins contre le cancer

"Les vaccins ont eu un impact majeur sur le contrôle des maladies infectieuses, plus récemment en aidant à lutter contre la pandémie de Covid-19, rappelle The Lancet. Les vaccins prophylactiques contre le cancer ont empêché plusieurs tumeurs malignes en protégeant contre les agents pathogènes cancérigènes." Par exemple, les vaccins contre le papillomavirus ou l’hépatite B ont montré leur efficacité dans la prévention des cancers du col de l’utérus ou du foie. "En revanche, les vaccins thérapeutiques qui entraînent le système immunitaire à éliminer les tumeurs établies sont maintenant réellement prometteurs en milieu clinique." Les auteurs de l’article citent l’exemple des sérums développés contre le mélanome et le cancer du pancréas : ces produits réduisent la maladie résiduelle au minium et préviennent le risque de rechute. "Dans le cadre macrométastatique, les vaccins in situ ont induit des régressions systémiques dans les cancers du poumon et du sein et les lymphomes à un stade avancé", poursuivent-ils.

Vaccin contre le cancer : de nombreuses innovations scientifiques et technologiques

Des essais sont en cours pour élaborer d’autres vaccins encore plus efficaces. Ils ont été rendus possibles grâce à des innovations technologiques et scientifiques. D’abord, l’amélioration de la compréhension des cellules cancéreuses a permis de mieux connaître le micro-environnement des tumeurs et la capacité de ces cellules à échapper au système immunitaire. À travers le monde, les scientifiques ont également réussi à développer de nouveaux adjuvants, permettant d’activer davantage de cellules immunitaires. De plus en plus de vaccins sont utilisés en association avec des inhibiteurs de points de contrôle immunitaire pour rendre la réponse immunitaire anti-tumorale plus efficace. Enfin, l’intelligence artificielle a permis de concevoir plus rapidement des vaccins adaptés à chaque tumeur.

Cancer et vaccin : des défis à venir

"Il existe cependant des limites biologiques au développement de ces vaccins, précise le Dr Joël Pitre dans un résumé de l’article de The Lancet paru dans le Journal International de Médecine. Certains cancers restent très peu immunogènes, ce qui limite l’efficacité des vaccins thérapeutiques." L’enjeu sera aussi de rendre ces nouveaux vaccins accessibles au plus grand nombre, "au-delà des grands centres de recherche".