Grâce à l’IA, bientôt un vaccin universel contre la grippe ?

L'ESSENTIEL Des chercheurs américains ont mis au point un nouveau vaccin contre la grippe, testé sur des porcs.

Conçu grâce à l'intelligence artificielle, le produit est universel : il offre une protection contre différentes souches du virus.

D'autres essais doivent être menés, notamment sur l'humain.

La vaccination va-t-elle connaître une révolution ? Aux États-Unis, des chercheurs de l’université du Nebraska-Lincoln ont récemment annoncé avoir mis au point un nouveau vaccin contre la grippe. Grâce à un logiciel basé sur l’intelligence artificielle, leur produit est capable de s’adapter à différentes souches du virus. Leurs résultats sont parus dans Nature Communciations.

Un vaccin universel contre la grippe efficace pendant une décennie

"Cette recherche ouvre la voie au développement de vaccins antigrippaux universels, évitant ainsi de consulter un médecin chaque année pour se faire vacciner, explique Eric Weaver, virologue et auteur principal de cette recherche. Ce vaccin protégera contre les différentes souches existantes." Dans ces travaux, le chercheur et son équipe ont testé l’efficacité du produit sur des porcs. Les observations des auteurs montrent que les animaux ont développé des anticorps contre une multitude de virus datant de plusieurs décennies et de plusieurs souches. Selon Eric Weaver, des analyses complémentaires ont démontré que l'immunité persistera pendant une décennie.

Comment l’intelligence artificielle a été utilisée pour mettre au point ce vaccin contre la grippe ?

Le vaccin a été appelé Epigraph, en référence au logiciel utilisé pour sa conception. Il a permis aux scientifiques d’analyser le code génétique de plus de 6.000 souches de virus grippaux apparues entre 1930 et 2021 afin de créer un "cocktail vaccinal" représentant leurs épitopes les plus courants. Le terme "épitope" désigne les "régions d'un virus qui incitent le système immunitaire à produire des anticorps et à envoyer les lymphocytes T détruire les cellules infectées". À mesure que le virus évolue, certains épitopes disparaissent. Grâce à Epigraph, il y a une plus grande probabilité que le vaccin contienne les épitopes nécessaires pour déclencher une réponse immunitaire et prévenir la maladie. "C'est un outil incroyablement puissant, souligne Eric Weaver. (…) Notre capacité à comprendre l'évolution des virus a augmenté de façon exponentielle au cours des 20 dernières années. Ce que je vois à l'horizon, c'est une troisième vague, vers laquelle nous nous dirigeons. Des vaccins efficaces aux vaccins universels à vie."

Grippe : vacciner les porcs pour protéger les hommes

La vaccination des porcs est stratégique dans la lutte contre la grippe. Ces animaux sont l’un des foyers de réserve du virus, et donc de contamination. Ils sont sensibles aux variants de la grippe humaine et aviaire, et participent ainsi à l'évolution de nouvelles formes de la maladie, transmissibles à l’humain. "Si nous pouvons prévenir la grippe chez les porcs, nous pouvons également prévenir les transmissions zoonotiques des oiseaux aux porcs puis à l'homme, ou des porcs directement à l’homme, développe le spécialiste. Nous pourrions ainsi éradiquer cet arsenal évolutif, ou cet avantage, dont dispose le virus." De futurs essais seront menés sur d’autres souches de vaccins, les H1 et H3. Mais l’espoir de l’équipe est de mettre au point un vaccin humain. "L'objectif ultime est d'éliminer ou d'éradiquer la grippe", conclut Eric Weaver.