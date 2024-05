Vaccin contre la grippe : l'OMS et l'Académie de médecine recommandent de modifier sa formule

L'ESSENTIEL En février, l’Organisation mondiale de la santé recommandait d’abandonner les vaccins quadrivalents contre la grippe saisonnière car l’une des souches du virus ne circule plus.

En France, l’Académie de médecine soutient cette recommandation.

La lignée B/Yamagata du virus devrait ainsi disparaître de la formule.

Le virus de la grippe évolue, le vaccin doit changer lui aussi. Dans un communiqué daté du 15 mai, l’Académie de médecine appelle à modifier la composition des vaccins contre la grippe et à revenir aux vaccins dits trivalents. Cette annonce fait suite à une communication de l’Organisation mondiale de la santé, en février dernier.

Vaccination contre la grippe saisonnière : pourquoi faut-il changer de formule ?

"Les vaccins antigrippaux les plus couramment utilisés sont les vaccins antigrippaux inactivés administrés par injection intramusculaire, indique l’OMS. Ils sont de type trivalent (trois souches) et quadrivalent (quatre souches)." Mais elle rappelle que la composition de ces vaccins doit être actualisée, car "les virus grippaux évoluent constamment". Dans son dernier avis, elle conseille donc d’utiliser des vaccins préparés avec trois souches : H1N1, H3N2 et Lignée B/Victoria. En revanche, elle recommande d’abandonner les vaccins dits quadrivalents contenant la souche dite lignée B/Yamagata. "Aucune détection de virus de la lignée B/Yamagata n'a été confirmée depuis mars 2020, prévient l’organisation. Suite à la recommandation de l'OMS de septembre 2023, le comité consultatif de l'OMS sur la composition des vaccins antigrippaux estime que la lignée B/Yamagata devrait être exclue des vaccins antigrippaux."

Grippe saisonnière : l'Académie de médecine plaide aussi pour un retour au vaccin trivalent

Dans son récent communiqué, l’Académie de médecine rejoint cette recommandation. "Afin de ne pas priver les personnes les plus fragiles d’une protection renforcée contre la grippe, l’Académie nationale de médecine suggère que le retour aux vaccins trivalents soit mis à profit pour produire une formulation HD trivalente, dont la surveillance de l’efficacité devra être mise en œuvre et dont le juste prix devra être déterminé et que ce retour aux vaccins trivalents soit mis en œuvre, conformément à la recommandation de l’OMS, si possible dès la prochaine campagne de vaccination dans l’hémisphère nord", indique le document. À BFMTV, Bruno Lina, professeur de virologie au CHU de Lyon, explique que cette demande de reformulation n’est pas "un retour en arrière". "Nous adaptons la composition des vaccins à la circulation des virus pour être au plus près des besoins", développe-t-il.

Un nouveau vaccin contre la grippe pourra-t-il être disponible pour la prochaine campagne vaccinale ?

En revanche, cela pourrait prendre du temps. Avant sa mise sur le marché, un vaccin doit être validé par l’Agence européenne du médicament et l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM). Selon BFMTV, il est peu probable que la nouvelle formulation soit disponible dès le mois d’octobre.