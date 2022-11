Vaccin antigrippal : il réduirait les risques d'AVC

L'ESSENTIEL Chaque année, il y a deux à six millions de cas de grippe en France selon Santé Publique France.

La vaccination contre cette maladie, dans le cadre de la campagne nationale annuelle, est recommandée pour les plus de 65 ans et les personnes à risque.

Selon le ministère de la Santé, chaque année, 30.000 personnes décèdent des suites d’un accident vasculaire cérébral (AVC) en France. Pour s’en prémunir, des chercheurs de l'université de Calgary, en Alberta au Canada estiment que la vaccination contre la grippe serait un bon moyen, aussi bien pour les patients à risque que pour le reste de la population.

Moins de risque de faire un AVC en étant vacciné contre la grippe

Pour parvenir à cette conclusion, les scientifiques ont étudié les données médicales de quatre millions de personnes habitant dans l’Alberta sur une période de neuf ans, soit dix saisons grippales. Les dossiers médicaux venaient de l’Assurance maladie de la province canadienne.

“Le vaccin antigrippal est connu pour réduire le risque de crise cardiaque et d'hospitalisation pour les personnes souffrant de maladie cardiaque, explique le Dr Michael Hill, l’un des auteurs de cette étude publiée dans la revue The Lancet Public Health. Nous voulions savoir si le vaccin avait les mêmes caractéristiques pour protéger les personnes à risque de faire un AVC. Nos résultats montrent que le risque d'AVC est plus faible chez les personnes qui ont récemment reçu un vaccin contre la grippe. Cela était vrai pour tous les adultes, pas seulement ceux à haut risque d'avoir un AVC."

Une réduction des risques de faire un AVC qui dure six mois

En France, 150.000 personnes sont victimes d’un AVC chaque année. Celui-ci peut être défini comme une perte soudaine d'une ou plusieurs fonctions du cerveau provoquée par une hémorragie intracérébrale ou par l’arrêt brutal de la circulation sanguine à l'intérieur du cerveau. Après un tel événement, beaucoup de patients ont des séquelles durables. En effet, selon l’Assistance Publique Hôpitaux de Paris (AP-HP), il s’agit de la première cause de handicap moteur en France.

"Les résultats suggèrent qu'une vaccination plus large contre la grippe pourrait être une stratégie de santé publique pour prévenir les accidents vasculaires cérébraux”, estime le Dr Jessalyn Holodinsky, autre auteur de cette étude. Dans le détail, les chercheurs ont observé que le risque d’AVC était réduit durant les six mois qui suivaient une vaccination contre la grippe.

Les femmes et les hommes aussi bien protégés avec le vaccin antigrippal

"Nous savons que les infections des voies respiratoires supérieures précèdent souvent les crises cardiaques et les AVC, développe le Dr Michael Hill. La prévention ou la réduction de la gravité de la grippe est un facteur de protection, en particulier pour les AVC. Ce lien protecteur (entre vaccin contre la grippe et AVC) bénéficiait aussi bien aux hommes et qu’aux femmes et il y avait une nette réduction du risque d'AVC avec l'âge pour ceux qui avaient été vaccinés contre la grippe".

Actuellement, plus de 500.000 Français vivent avec des séquelles d’un AVC.