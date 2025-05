Pourquoi les frères aînés sont souvent les plus méchants de la fratrie

À la fois complices et pires ennemis, les frères et sœurs n'ont pas toujours des relations simple. La place au sein de la famille - et plus précisément de la fratrie - peut avoir un impact sur la personnalité des enfants, des adolescents puis des adultes.

L’aîné est généralement le plus méchant de la fratrie

Dans une étude, des psychologues de l’Université de Warwick, en Angleterre, ont analysé l’impact de ces relations entre frères et sœurs sur la santé mentale à court, moyen et long terme. Ils se sont plus précisément penché sur les rôles autour du harcèlement (non impliqué, victime, harceleur-victime et harceleur) et l’impact de celle-ci sur la santé mentale jusqu’au début de l’âge adulte. Pour cela, ils ont observé l’évolution de 6.838 enfants.

Ils ont ainsi découvert que l’aîné était le plus souvent le méchant de la fratrie, le harceleur. D’après les résultats, il y a plusieurs caractéristiques communes aux enfants ayant ce rôle :

être l’ainé, de sexe masculin ;

passer beaucoup de temps avec ses frères et sœurs ;

subir des dysfonctionnement familiaux (enfants battus, parents qui hurlent, etc.) ;

souffrir de problèmes d'externalisation, cognition sociale ;

avoir un comportement antisocial.

"Les émotions et les attitudes que l’on éprouve envers un frère ou une sœur durant la petite enfance peuvent s’enraciner profondément, laissant une impression durable sur la façon dont on le perçoit aujourd’hui, même si des changements importants ont eu lieu, souligne le Dr Karen Gail Lewis, psychologue, à YourTango. Ces perceptions, qu’elles soient positives ou négatives, peuvent se figer et rester inchangées pendant de nombreuses années".

Les rôles pendant l’enfance peuvent avoir des conséquences à long terme

Les auteurs de l’étude soulignent que les rôles au sein de la famille peuvent avoir des effets néfastes à long terme. En effet, les victimes ont plus de risque de développer un trouble psychotique à l’adolescence et au début de l’âge adulte. Même danger pour les harceleurs, qui sont aussi plus susceptibles d’avoir des problèmes d'addictions (notamment de drogues) ou de développer un comportement antisocial, voire criminel.

"Le harcèlement entre frères et sœurs est une stratégie évolutive visant à maintenir ou à atteindre la domination sociale, et les aînés sont particulièrement à risque d’en être les initiateurs", explique le Dr Karen Gail Lewis.

Identifier ces comportements excessifs le plus tôt possible peut aider les parents à les corriger. Les auteurs estiment en effet que l’approbation parentale et la rivalité entre frères et sœurs pour être le favori contribuent à maintenir la distribution des rôles harceleur/victime. "Cela peut arriver très facilement, assure le Dr Karen Gail Lewis. On dit à voix basse : 'J’aimerais que tu ressembles davantage à ton frère et que tu m’écoutes quand je te demande de faire quelque chose'. Les enfants sont très sensibles aux comparaisons, ce qui peut accroître la rivalité entre frères et sœurs."