Comment préparer votre enfant à l'arrivée d'un petit frère ou d'une petite sœur selon son âge ?

L'arrivée d'un petit frère ou d'une petite sœur peut-être une période délicate pour un enfant, bouleversant son rôle et sa dynamique familiale. Selon son âge, diverses approches peuvent être adoptées pour faciliter cette transition.

Avant 2 ans : préparer à l'arrivée du bébé

Vers le deuxième trimestre, il est tout à fait possible de commencer à informer votre enfant de l'arrivée du bébé. Pour cela, utilisez des mots simples et concrets, adaptés à son niveau de compréhension. Vous pouvez lui montrer visuellement des changements dans la maison, mais aussi le ventre qui s'arrondit et les articles de bébé.

Prenez le temps de répondre à ses questions de façon appropriée à son âge, et surtout assurez lui que votre amour pour lui ne changera pas. Vous pouvez l'impliquer en lui attribuant un rôle essentiel et une relation spéciale avec le bébé, à travers par exemple des histoires sur le rôle des frères et sœurs aînés, le choix du prénom ou des vêtements pour le bébé.

Entre 1 et 3 ans : gérer la jalousie et encourager la participation

Les plus jeunes, ayant besoin d'une attention constante, peuvent réagir avec jalousie face à l'arrivée d'un petit frère ou d'une petite sœur. Elle se manifeste d'ailleurs souvent à travers des émotions fortes et changeantes ou bien en régressant dans des comportements plus infantiles.

Pour l'aider, encouragez-le à exprimer ses sentiments et offrez-lui des moyens adaptés pour participer au processus, comme par exemple s'occuper d'une poupée bébé. En tant que parents, soyez attentifs aux signes de jalousie, mais aussi à certaines manifestations plus subtiles comme la réappropriation de jouets. Vous pouvez souligner l'importance de son rôle, mais sans pour autant le surcharger de responsabilités.

À partir de 3 ans : de nouvelles responsabilités

Certains enfants plus âgés peuvent ressentir la venue d'un petit frère ou d'une petite sœur en exprimant de la jalousie de façon plus discrète, alors que d'autres peuvent être fiers et intéressés par les soins du bébé.

Évitez ainsi de mettre une pression excessive sur votre ainé en termes de responsabilité, mais assurez-vous qu'il se sent soutenu dans son nouveau rôle de grand frère ou de grande sœur, sans sacrifier son enfance. Vous pouvez donc l'encourager lors de ses comportements positifs, mais soyez aussi attentifs aux signes de détresse émotionnel.

En savoir plus : "J'attends un petit frère ou une petite sœur" de Catherine et Colline Faure-Poirée.