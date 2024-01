Avoir plusieurs frères et sœurs nuit à la santé mentale des enfants

L'ESSENTIEL En Chine, 34 % des adolescents sont des enfants uniques, contre seulement 12,6 % des jeunes Américains.

Dans les deux pays, le fait d’avoir plusieurs frères et sœurs était associé à une mauvaise santé mentale.

Cela serait lié au partage des ressources parentales, notamment l’attention.

Plus le nombre d'enfants est élevé dans les familles, plus la santé mentale des jeunes se dégrade. C’est ce qu’ont récemment révélé des chercheurs de l’université de l'État de l'Ohio (États-Unis). Pour parvenir à cette conclusion, ils ont réalisé une étude parue dans la revue Journal of Family Issues. Dans le cadre de ces travaux, l’équipe a utilisé les données d’une recherche chinoise qui portait sur 9.400 collégiens âgés de 14 ans. Aux États-Unis, elle a analysé plus de 9.100 enfants du même âge et étant au même niveau scolaire.

En Chine, un adolescent avait, en moyenne, près de 0,7 frère ou sœur de moins qu’un jeune Américain. Conformément à ce qui était attendu en raison de la politique de l'enfant unique en Chine, environ un tiers des enfants chinois sont des enfants uniques (34 %), contre seulement 12,6 % des jeunes Américains. Dans les deux pays, les scientifiques ont posé aux élèves diverses questions sur leur santé mentale.

Une mauvaise santé mentale chez les frères et sœurs nés à moins d'un an d'intervalle

Selon les résultats, en Chine, les adolescents n'ayant pas de frère ou de sœur présentaient une meilleure santé mentale. Aux États-Unis, ceux qui n'avaient pas de frère ou de sœur ou qui n'en avaient qu'un présentaient également une bonne santé mentale. En clair, "un nombre élevé de frères et sœurs est associé à une mauvaise santé mentale dans les deux pays."

Les auteurs ont observé que le fait d'avoir des frères et sœurs plus âgés et des frères et sœurs d'âge rapproché avait tendance à avoir les pires répercussions sur le bien-être. Les frères et sœurs nés à moins d'un an d'intervalle sont ceux qui présentent le lien négatif le plus fort avec la santé mentale. Autre constat : les enfants ayant des demi-frères et des demi-sœurs avaient une moins bonne santé mentale.

Familles nombreuses : "chaque enfant reçoit moins de ressources et d'attention de la part de ses parents"

D’après Doug Downey, auteur principal des travaux, cela serait lié au partage des ressources parentales. "Si l'on considère les ressources parentales comme une tarte, un seul enfant signifie qu'il reçoit toute la tarte, c'est-à-dire toute l'attention et toutes les ressources des parents. Mais lorsque vous ajoutez des frères et sœurs, chaque enfant reçoit moins de ressources et d'attention de la part de ses parents, ce qui peut avoir un impact sur sa santé mentale. Quand l’écart d’âge est petit, les enfants sont en concurrence pour les mêmes types de ressources parentales", a-t-il expliqué avant d’ajouter que les données utilisées ne tenaient pas compte de la qualité des relations entre frères et sœurs.

Il a déclaré qu’il y avait encore beaucoup de choses à apprendre sur l'impact des familles nombreuses. "C'est d'autant plus important aujourd'hui que les États-Unis et d'autres pays ont des taux de fécondité plus faibles. Comprendre les conséquences du fait de grandir avec peu ou pas de frères et sœurs est une question sociale de plus en plus importante."