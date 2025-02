Comment encourager l’imagination des enfants ?

L’imagination permet de mieux comprendre le monde, de résoudre des problèmes de manière originale et de s’exprimer librement. Tous les enfants possèdent cette capacité, mais elle s’exprime de différentes manières. Heureusement, elle peut être développée et entretenue au quotidien grâce à des encouragements bienveillants et des activités adaptées.

Offrir un environnement propice à la créativité

L’imagination des enfants se nourrit de ce qui les entoure. Un environnement riche en stimulations leur donne envie de créer et d’explorer. Laissez à disposition du matériel varié : feuilles, crayons, peinture, pâte à modeler, mais aussi des objets du quotidien comme des boîtes en carton, des tissus ou des bouchons qui peuvent être détournés pour fabriquer quelque chose d’unique.

Favorisez aussi les jeux ouverts qui ne suivent pas un mode d’emploi strict, comme les blocs de construction ou les déguisements, ainsi que la musique, la danse, le théâtre ou encore les arts plastiques. L’important est de leur permettre d’expérimenter sans se soucier du résultat final.

Valoriser l’imagination et la prise d’initiative

Un enfant qui ose exprimer sa créativité a besoin d’être encouragé, et non jugé. Plutôt que de corriger ou critiquer ses créations, demandez-lui comment il a eu cette idée ou pourquoi il a choisi ces couleurs par exemple. Montrez de l’intérêt pour ses idées lui donnera l’envie d’aller plus loin.

Il est aussi essentiel de lui donner la liberté d’expérimenter et d’explorer par lui-même. Si son château en blocs s’effondre, laissez-le chercher une solution au lieu de reconstruire pour lui. L’erreur fait partie du processus créatif et permet d’apprendre à persévérer.

Encourager la curiosité et l’ouverture au monde

La créativité ne se limite pas aux activités artistiques. Elle se développe aussi par l’observation et l’exploration. Encouragez votre enfant à poser des questions sur ce qu’il voit, entend ou ressent. Après une sortie, un spectacle ou une visite, demandez-lui ce qui l’a marqué.

Vous pouvez aussi éveiller son imagination en lui proposant des défis amusants comme inventer une nouvelle fin à une histoire, imaginer à quoi pourraient servir des objets du quotidien détournés de leur usage habituel, ou encore créer une recette originale avec ce qu’il trouve dans la cuisine. Plus il explore, plus il développera sa capacité à penser autrement et à faire des liens entre les choses.

En savoir plus : "Éléphant et Rosie : Je suis une grenouille" de Mo Willems.