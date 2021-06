Mon enfant est-il normal ? 1 parent sur 4 se pose (à tort) la question

L'ESSENTIEL Le développement de l'enfant est souvent divisé en domaines spécifiques, comme la motricité globale, la motricité fine, le langage, la cognition et le développement social/affectif.

Ces désignations sont utiles, mais des chevauchements notables existent entre les différents domaines de compétences.

Selon un nouveau sondage*, 1 parent sur 4 s'inquiète d’un potentiel retard de développement de son enfant. Parmi ces anxieux, plus de 80% demandent conseil à des professionnels de la santé (63%) ou aux assistantes maternelles et aux crèches (24%). Cependant, 18% d'entre eux ont le mauvais réflexe de consulter des sources d’information beaucoup moins fiables, comme les réseaux sociaux, la famille ou les amis.

"Lorsque les parents cherchent des conseils auprès d'amis, de la famille ou des réseaux sociaux, ils peuvent glaner des informations inexactes ou périmées sur ce qui est attendu au cours des différentes étapes du développement de l'enfant", met en garde le pédiatre Gary L. Freed, directeur du sondage.

Les papas sont plus inquiets que les mamans

Par ailleurs, un parent sur trois a déclaré avoir déjà comparé son enfant à celui d’un ami ou avec ses frères et sœurs. Les papas sont plus susceptibles que les mamans d'avoir comparé leur enfant à celui d'un ami (41% contre 28%) ou à d'autres enfants de leur famille (32% contre 25%).

"Il est important que les parents gardent à l'esprit que le développement de l'enfant est un processus qui prend du temps, et que chaque enfant est unique", rappelle le pédiatre Gary L. Freed. "Les enfants peuvent atteindre certaines étapes plus tôt ou plus tard que leurs camarades du même âge. Cela ne signifie pas nécessairement qu'un enfant est en avance ou qu'un autre est en retard", ajoute-t-il.

*Pour parvenir à ces résultats, 779 parents ayant au moins un enfant de cinq ans ou moins ont été sondés.