Partage de chambre ou de lit : quelle est la meilleure option avec son bébé ?

Il existe deux principales formes de cododo : le partage de chambre, où le bébé dort dans la même pièce que ses parents mais dans son propre lit, et le partage de lit, où le bébé dort dans le même lit que ses parents. Bien que le cododo puisse renforcer le lien familial et faciliter l'allaitement, il est crucial de comprendre ces pratiques pour assurer la sécurité et le bien-être de votre enfant.

Partage de chambre : la sécurité avant tout

Le partage de chambre est largement recommandé par les pédiatres, notamment Santé publique France. Dormir dans la même pièce que son bébé, mais dans des lits séparés, offre une proximité rassurante tout en réduisant les risques de syndrome de mort inattendue du nourrisson, en particulier pendant les six premiers mois, voire la première année.

En effet, avoir son bébé à portée de vue et d’ouïe permet de répondre rapidement à ses besoins. Avec cette méthode, vous lui apportez à la fois proximité et sécurité.

Partage de lit : entre proximité et risques

Le partage de lit, bien que populaire pour sa facilité d’allaitement nocturne et son confort, est déconseillé par plusieurs experts. La préoccupation principale étant le risque accru de syndrome de mort inattendue du nourrisson et d’accidents, comme la suffocation ou l’écrasement accidentel.

Ces risques sont particulièrement élevés si les parents fument, consomment de l'alcool ou des médicaments sédatifs, ou s’ils sont très fatigués.

Toutefois, certains spécialistes estiment que le partage de lit peut être sécurisé si des précautions strictes sont suivies. Par exemple, le lit doit être dépourvu de coussins, de couvertures épaisses ou tout autre objet mou qui pourrait obstruer la respiration du bébé.

En parler pour mieux décider

Au-delà des recommandations techniques, le choix entre le partage de chambre et le partage de lit doit être discuté entre les parents, avec l'aide éventuelle de professionnels. Chaque famille est unique, et il est essentiel de discuter des options, des préoccupations et des préférences de chacun.

Consulter un pédiatre peut également aider à évaluer les risques spécifiques et à adopter les meilleures pratiques de sécurité pour le sommeil de votre bébé.

En savoir plus : "Le cododo : Pourquoi ? Comment ?" de Claude-Suzanne Didierjean-Jouveau.