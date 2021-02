"Routine du dodo" : voici la meilleure manière de coucher vos enfants

L'ESSENTIEL Toutes les activités autour de l'heure du coucher sont importantes pour le développement et le bien-être des enfants.

Le brossage de dents est l'activité la plus essentielle en raison des liens étroits entre l'hygiène bucco-dentaire et la santé.

Le moment du coucher de l’enfant est toujours un moment important, parfois source de crises intenses et parfois instant de grand bonheur. Pour la première fois, une équipe de psychologues a scientifiquement défini ce qui constitue une bonne routine au coucher pour les enfants âgés de 2 à 8 ans. Dans des travaux présentés le 24 février dans la revue PLOS One, les psychologues de l’université de Manchester ont présenté six étapes clés pour que le coucher soit le plus bénéfique pour l’enfant.

Premier consensus scientifique

Les routines de coucher ne sont pas anodines et ont une incidence sur le bien-être et la forme de l’enfant. “Les routines au coucher sont des activités familiales importantes et ont des implications importantes sur le bien-être, le développement et la santé des enfants, abonde le Dr George Kitsaras qui a dirigé l’étude. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de véritable consensus scientifique pour informer les parents ; nous devons dénouer les signaux et messages contradictoires qu’ils reçoivent.” Pour cela, les chercheurs ont tenté de fournir le premier conseil scientifique détaillé sur comment bien coucher son enfant. “Notre définition tient compte des tensions et des difficultés parentales qui pourraient survenir au coucher tout en intégrant les meilleures pratiques et les avis scientifiques disponibles, poursuit le psychologue. Cette étude fournit pour la première fois ces conseils d'experts et scientifiques.”

Les six étapes clés définies par les chercheurs sont :

Se brosser les dents avant de se coucher.

Se coucher tous les jours à la même heure.

Lire un livre avant de s’endormir.

Éviter la nourriture et les boissons juste avant de se mettre au lit.

Éviter tout appareil électronique avant d’aller au lit.

Privilégier les activités apaisantes avant le coucher, telles que le bain, la douche ou une conversation.

Le brossage de dents, activité la plus importante

“Toutes les activités autour de l'heure du coucher sont importantes pour le développement et le bien-être des enfants, a constaté le Dr George Kitsaras. Du large éventail d'activités autour de l'heure du coucher, nos experts ont considéré que le brossage des dents était le plus important à retenir chaque nuit.” Il existe des liens étroits entre les pratiques d'hygiène bucco-dentaire et la santé. De récentes études ont notamment suggéré qu’une mauvaise hygiène bucco-dentaire augmente le risque de maladies cardiovasculaires, de diabète et modifie la composition du microbiome intestinal. “Pour les enfants, les caries de la petite enfance peuvent entraîner une fréquence plus élevée de maladies dentaires plus tard dans la vie et, dans certains cas, des caries infantiles non traitées peuvent entraîner des extractions en anesthésie général causant des problèmes supplémentaires aux enfants et aux parents”, ajoute le psychologue.

“Je ne doute pas que le débat se poursuivra et que notre définition pourrait même être affinée à mesure que de plus en plus de gens s'y engagent”, a conclu le Dr George Kitsaras.