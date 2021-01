Dormir fait-il grandir ?

Dormir ne veut pas dire arrêter toutes les fonctions physiques et mentales. Si les muscles du corps se reposent, le cerveau bien au contraire travaille toute la nuit pour être en bonne santé.

Dormir pour apprendre plus facilement

Si on ignore encore exactement pourquoi on dort, on sait que pendant le sommeil, le cerveau met en mémoire les apprentissages de la journée. Il n'arrête pas de créer de nouvelles connexions pour aider l'enfant à contrôler ses émotions, résoudre des problèmes, raisonner et se développer intellectuellement.

Chez les enfants qui manquent de sommeil de façon régulière, on observe un retard de langage, un comportement plus agité et impulsif et très souvent des difficultés dans les apprentissages et la concentration.

Dormir pour être en bonne santé

Le sommeil ce n'est pas que pour les fonctions intellectuelles, chez l'enfant, pendant la nuit le cerveau créer de nouvelles connexions neuronales pour affiner le contrôle moteur et donc les gestes et les mouvements pendant l'éveil.

Un bon sommeil permet aussi d'améliorer le système immunitaire et de libérer les hormones qui aident à grandir comme l'hormone de croissance. On sait aussi qu'un mauvais sommeil augmente le taux de cortisol, une hormone impliquée dans le stress et l'obésité qui peut dérégler les signaux de faim et de satiété.

Si vous constatez des difficultés d'apprentissage, d'humeur ou des problèmes de santé, parlez-en avec votre médecin pour essayer éventuellement d'améliorer le sommeil de votre enfant.

En savoir plus : “Mon enfant dort mal", de Marie-Josèphe Challamel et Marie Thirion, éditions Pocket.