Coliques du nourrisson : 5 techniques pour tenter de calmer votre bébé  

L'ESSENTIEL Les coliques correspondent à des crises de larmes chez le nourrisson, sans cause identifiée.

Il existe quelques astuces pour les calmer : elles consistent à trouver des techniques pour rassurer le bébé.

En cas de symptôme associé ou si les coliques persistent, il est important de consulter un pédiatre.

Des pleurs qui durent des heures, sans que rien ne les apaise : les coliques laissent les parents démunis. Selon le Groupe Francophone d'Hépatologie-Gastroentérologie et Nutrition Pédiatriques, rien ne prouve que ces crises de larmes sont la conséquence de douleurs non-traitées, d’autant que les antalgiques ne permettent pas de les calmer. Si leurs causes sont floues, des astuces permettent de les apaiser.

Nourrisson : qu’est-ce qu’une colique ?

Souvent, ces pleurs apparaissent dans l’après-midi ou le soir. Ils concernent surtout des enfants âgés de 4 à 12 semaines et sont associés à de l’agitation. Au-delà de cet âge, ils ont tendance à disparaître. "La 'règle des trois', qui stipulait que les pleurs liés aux coliques devaient se produire sur une période de 3 heures ou plus par jour pendant au moins 3 jours par semaine, est caduque", estiment toutefois ces spécialistes. Entre 20 et 25 % des nourrissons seraient concernés. Les causes exactes des coliques sont inconnues, elles sont certainement le résultat d’une conjonction de facteurs.

Coliques : cinq conseils pour calmer un bébé qui en souffre

L’American Pregnancy Association, qui fournit des conseils sur la grossesse et la santé reproductive, donne cinq idées pour apaiser un bébé souffrant de colique. La première recommandation est de câliner son enfant. "Certains bébés ont simplement besoin de ce sentiment de sécurité supplémentaire avec un câlin ferme mais agréable", précisent ces experts. Il est aussi conseillé de marcher avec lui : "Parfois, un changement de décor peut suffire à rediriger l’attention même du jeune bébé, développent-ils. Marcher d'une pièce à l'autre peut créer un nouvel environnement susceptible de capter l'intérêt de votre bébé." Si cela ne fonctionne pas, l'emmaillotage dans une couverture douce peut être une solution. Toutefois, cette méthode doit être abandonnée lorsque le nourrisson commence à essayer de se retourner. La voix est aussi un remède contre les coliques : chanter ou parler peut apporter du réconfort à l’enfant, car la voix des parents est apaisante. Enfin, la tétine peut aussi être une manière de calmer les coliques, mais comme le rappellent ces professionnels, ce choix est une "décision personnelle des parents".

Bébé : quand les coliques deviennent inquiétantes

Dans certaines situations, les coliques doivent amener à consulter un pédiatre. D’abord, si elles sont associées à certains symptômes comme la fièvre, les vomissements, la diarrhée, les selles sanglantes ou tout autre problème d’estomac. Mais aussi si elles persistent après trois mois.

Par ailleurs, consulter un professionnel de santé peut aider les parents à se sentir entourés. De fait, le Groupe Francophone d'Hépatologie-Gastroentérologie et Nutrition Pédiatriques estime que la "stratégie thérapeutique doit s’inscrire dans le cadre d’une prise en charge holistique dont l’objectif est de réconforter des parents qui ont un bébé inconfortable". L’idée n’est pas de guérir la colique, mais d’aider les parents à traverser cette période difficile.