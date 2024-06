Comment amener son enfant à collaborer ?

Encourager un enfant à collaborer de manière constructive ne se fait pas par la contrainte mais par une communication ouverte et positive. En lui proposant des choix, vous renforcez son autonomie, tout en respectant le cadre nécessaire à son développement. En tant que parent, il est essentiel de guider, de communiquer et de soutenir, tout en évitant la critique ou la pression excessive.

Offrir des choix adaptés

L'une des approches les plus efficaces pour encourager la collaboration avec votre enfant est de lui proposer des choix qui lui permettent de se sentir autonome tout en respectant les directives parentales. Par exemple, vous pouvez lui demander s'il préfère porter son manteau bleu ou vert ou s'il souhaite manger des carottes ou du brocoli avec son repas.

Dès l'âge de deux ans, vous pouvez utiliser cette méthode, appelée le "choix structuré". Elle aide à valoriser votre enfant en lui donnant un certain contrôle sur sa vie quotidienne tout en le guidant vers des options alignées avec vos valeurs familiales. Vous l'aidez à développer son indépendance et sa capacité à coopérer.

Communiquer et comprendre

Expliquer les raisons derrière vos règles ou vos choix peut transformer une directive en une leçon de vie enrichissante. Au lieu de simplement choisir pour lui, vous pouvez l'encourager à comprendre et à accepter les décisions prises. Pour cela, vous pouvez dire par exemple : "Nous mettons des imperméables aujourd'hui parce qu'il va pleuvoir".

De cette façon, vous renforcez son sens des responsabilités et vous le préparez à des décisions plus complexes qu'il devra prendre à l'avenir. Comprendre les motivations derrière les actions de ses parents lui permet de se sentir respecté et valorisé, ce qui favorise une meilleure collaboration.

Encourager sans contrôler

Il est crucial de s'assurer que les choix que vous offrez ne sont pas perçus comme de la manipulation. Un vrai choix respecte les préférences de votre enfant, sans l'orienter subtilement vers une décision qui lui serait imposée. Par exemple, évitez de proposer un choix entre manger son repas ou aller dans sa chambre si le refus de manger est l'enjeu.

Demandez-vous si le choix que vous proposez à votre enfant l'aide à développer son autonomie. De cette façon, vous pouvez être sûr que les options données ne servent pas à le contrôler ou à le réprimer, mais à encourager à agir de son propre chef.

En savoir plus : "J'ai tout essayé !" d'Isabelle Filliozat.