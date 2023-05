Comment aider les tout-petits à comprendre la notion du temps ?

L'ESSENTIEL Avoir la notion du temps aide les jeunes enfants à mieux se situer dans leur environnement.

Les parents doivent leur expliquer cette notion avec des exemples simples et concrets.

Cela habitue les enfants à organiser les informations de manière chronologique.

Bien que le concept du temps puisse sembler simple pour les adultes, il peut être difficile à appréhender pour les plus petits. En leur apprenant à comprendre le temps, les parents peuvent aider leurs enfants à se sentir plus en contrôle et à mieux se situer dans leur environnement.

Comprendre le passé, le présent et l'avenir

Comprendre la notion du temps présente de nombreux avantages pour les enfants. Elle leur permet de mieux appréhender la routine, les événements et les changements dans leur environnement. De plus, elle les aide à mieux se repérer dans la journée et à prévoir les événements à venir. En maîtrisant cette notion, les enfants développent leur capacité à penser de manière abstraite, à conceptualiser et à organiser des informations de manière chronologique.

L'un des premiers concepts temporels que les enfants apprennent est la notion de passé, présent et d’avenir. Les enfants peuvent comprendre ces notions de temps grâce à des expériences quotidiennes, comme le fait de manger un repas, de prendre un bain, de jouer avec des jouets, ou d'aller se coucher.

Certaines phrases simples, comme "Hier, nous avons mangé de la pizza", "Aujourd'hui, nous avons joué dans le jardin", "Demain, nous iront voir Papy et Mamy", les aident à mieux se situer dans le temps.

Connaître les jours de la semaine

Pour aider son enfant à connaître les jours de la semaine il est préférable d’utiliser un calendrier ou un tableau avec le planning hebdomadaire, visible par tous, en l’incitant à répéter régulièrement quel jour on est. Certaines astuces comme des couleurs pour chaque jour ou des autocollants avec les activités lors de jours spécifiques peuvent aussi l’aider à mieux se repérer.

Comprendre les saisons

Les saisons sont un autre concept temporel important que les enfants apprennent en grandissant. Pour les aider, vous pouvez par exemple associer des activités et des événements spécifiques à chaque saison (Aller au lac en été, faire du patinage en hiver, etc.) mais aussi des couleurs, des odeurs, des animaux ou des fleurs par exemple.

En savoir plus : "Balthazar et le temps qui passe - Pédagogie Montessori" de Marie-Hélène Place et Féodora Stancioff.