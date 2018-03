Les conseils de l’adolescence

Si un Français sur deux souffre, a souffert ou souffrira du dos, il le doit souvent à de mauvaises habitudes prises dans l’enfance. Alors, quelle est la bonne position debout ? Et bien, vous devez mettre sur une même ligne verticale, le milieu de vos oreilles, vos hanches et le début de votre pied. Ça tire sur le dos ? C’est normal, ou plutôt c’est que vous aviez une mauvaise position. C’est certain que se redresser, si ce n’est pas naturel, va vous coûter, mais c’est le prix d’une colonne parfaitement droite et ce qui n’est pas négligeable, d’un véritable port de roi ou de reine.

Les bossus sont de retour

Regardez bien autour de vous et vous allez rentrer dans un monde de cyphose ou de lordose. La cyphose, à l’extrême c’est le bossu. C’est-à-dire que le dos est arrondi, les épaules projetées en avant. C’est la position dite "négligée" que reprochent les parents et la garantie de souffrir plus tard des cervicales, c’est-à-dire du bas du cou.

A l’opposé, vous avez la lordose. Là, les épaules vont en arrière, accentuant la courbure de ce que l’on appelle les reins. C’est l’attitude de l’individu suffisant. Il y en a. C’est plutôt celle du gros qui, même en comptant sur la respiration et la ceinture de son pantalon, n’arrive pas à faire disparaître les manifestations extérieures de son opulence. Dans ce cas, ce sont les douleurs lombaires - genre sciatique, comme on dit - qui seront la sanction d’une alimentation trop riche ou d’une vie trop sédentaire.

Il n’y a pas d’âge pour prendre ou reprendre les bonnes manières

C’est avec la répétition quotidienne que la bonne position s’imposera naturellement. Et, si vous êtes découragés, il y a une position où votre dos ne risque pas grand chose : c’est couché, mais, bien évidemment, à la seule condition de dormir ou de vous reposer.